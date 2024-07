Simone Scuffet (28 de ani) a intrat pe lista lui AC Milan după ce Marco Sportiello (32 de ani) s-a accidentat. Rossonerii ar vrea să aducă un portar de rezervă pentru Mike Maignan, titular incontestabil pe San Siro și în poarta naționalei Franței.

La o zi distanță după ce a demarat negocierile, AC Milan a reușit să ajungă la un acord cu Simone Scuffet, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Mai rămâne doar ca Milanul să-i convingă pe cei de la Cagliari să-l cedeze sub formă de împrumut, cel mai probabil pentru un sezon.

În vara anului trecut, sarzii plăteau două milioane de euro pentru a-l transfera pe portarul italian de la CFR Cluj, acolo unde a ajuns gratis! În prezent, cota sa de piață este de 2,5 milioane de euro.

