La flash-interviul de după meci, Răzvan Oaidă a fost sincer și a evidențiat faptul că FCSB-ul se concentrează mai mult pe campionat, având în vedere poziția dezavantajoasă din clasament.

Oaidă: „Ne bazăm pe campionat”

„E clar, nu mai e nimic de spus. O seară neagră pentru noi, trebuie să uităm cât mai repede, să băgăm capul în pământ.

Un rezultat rușinos, nu ne așteptam, deși am lăsat acasă câțiva titulari, consider că am pregătit bine meciul. Dar, rezultatul a fost rușinos.

Sunt multe de spus, acum la cald nu are rost să vorbim. Vom face analiza și vom vorbi în vestiar. Împreună cu mister vom avea o discuție, pentru că trebuie să rezolvăm situația.

Era normal să fie supărați pe noi (n.r. suporterii), îmi cer scuze și ne pare rău pentru rezultatul ăsta. Sper că ne vom revanșa în campionat și în meciurile următoare.

Cum s-a mai discutat, e clar că ne bazăm pe campionat. Nu ne aflăm într-o poziție bună care să ne facă cinste și ne focusăm pe campionat și pe ce avem de făcut acolo.

Da, ce mai e de spus? E clar, un rezultat rușinos, o prestație foarte proastă. Cu siguranță ne vom reveni.

Vom discuta împreună cu mister și împreună cu cei din vestiar și vom vedea ce rămâne de făcut.”, a spus Răzvan Oaidă după meci.

Silkeborg - FCSB 5-0

După această partidă, FCSB a rămas pe ultimul loc în grupe, cu un singur punct, cel mai slab atac (un gol marcat), dar și cea mai slabă apărare (opt goluri primite).

Clasamentul Grupei B:

West Ham - 9 puncte Anderlecht - 4 puncte Silkeborg - 3 puncte FCSB - 1 punct

Echipele de start:

Silkeborg: Larsen - Sonne, Salquist, Felix, Engel - Thordarson, Brink, Klynge - Jorgensen, Helenius, Kusk

Rezerve: Hedvall, Andersen, Ostrom, Tengstedt, Kaalund, Dahl, Gojani, Adamsen, Oggesen, Klitten, Calisir, Busch

FCSB: Târnovanu - Boboc, Dawa, Haruț, Pantea - Dulca, Oaidă - Miculescu, Dumiter, Octavian Popescu - Rusu