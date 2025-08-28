Meciul poate fi urmărit LIVE pe PRO TV și pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

FCSB - Aberdeen 3-0, ACUM, în direct pe PRO TV și VOYO! GOOOL! Olaru face dubla

Roș-albaștrii își joacă șansa de a evolua încă o dată în faza principală Europa League, iar pentru a-și motiva echipa, Gigi Becali și-a făcut apariția pe Arena Națională.

Finanțatorul campioanei României a ajuns la meci cu câteva minute întârziere din cauza aglomerației, însă odată ajuns și-a ocupat locul la lojă.

Patronul de la FCSB a urmărit meciul alături de, ginerele său, de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, și de Mihai Toma, mijlocașul campioanei.

