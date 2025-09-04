Universitatea Craiova i-a creat lui Mirel Rădoi (44 de ani) o problemă plăcută! Pentru că, în ultimele săptămâni, oltenii și-au întărit lotul cu transferuri pe bandă. Drept urmare, antrenorul are o misiune tot mai grea, când trebuie să facă alegerile în privința primului 11 și nu numai.

Confirmarea acestei situații am primit-o acum, când Rădoi a alcătuit lotul Universității Craiova pentru meciurile europene din toamnă – iarnă.

În condițiile în care pe lista A pot fi trecute doar 24 de nume – lista B cuprinde trei jucători, David Barbu, Matei Goga și Alexandru Glodean, care pot fi promovați pe lista A, în cazul unor accidentări – Rădoi a fost nevoit să renunțe la trei dintre elevii săi pentru partidele din Conference League.

„Lozul necăștigător“ a fost tras de tridentul Darius Fălcușan (19 ani, stoper), Mihnea Rădulescu (19 ani, aripă) și Luis Paradela (28 de ani, aripă).

Primul a avut, oricum, o singură apariție, în acest sezon, fiind un jucător de viitor. În schimb, Rădulescu chiar a jucat, adunând opt meciuri și două goluri, în 633 de minute. Pe de altă parte, Rădulescu a evoluat exclusiv în campionat, fiind jucător „under“.

În fine, excluderea cubanezului Paradela a fost o decizie firească, în condițiile în care acesta s-a accidentat grav - ruptura ligamentelor încrucișate – și va absenta o perioadă lungă.

Lotul Universității Craiova pentru meciurile din Conference League

*Portari: Silviu Lung Jr., Laurențiu Popescu, Matei Goga, Alexandru Glodean, Pavlo Isenko

*Fundași: Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Vasile Mogoș, Nikola Stevanović, Adrian Rus

*Mijlocași: Florin Ștefan, Alexandru Crețu, Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Nicușor Bancu, Lyes Houri, Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Samuel Teles, David Matei

*Atacanți: Assad Al-Hamlawi, Ștefan Baiaram, Monday Etim, David Barbu, Luca Băsceanu, Steven Nsimba

Programul Universității Craiova în grupa de Conference League

*2 octombrie (ora 22.00): Raków Częstochowa - Universitatea Craiova

*23 octombrie (ora 22.00): Universitatea Craiova - FC Noah

*6 noiembrie (ora 22.00): Rapid Viena - Universitatea Craiova

*27 noiembrie (ora 19.45): Universitatea Craiova - Mainz

*11 decembrie (ora 19.45): Universitatea Craiova - Sparta Praga

*18 decembrie (ora 22.00): AEK Atena - Universitatea Craiova

