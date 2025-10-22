Oltenii primesc vizita armenilor de la Noah, joi, de la ora 22:00, în runda a doua din Conference League, iar Bănia "fierbe" în așteptarea confruntării.



Mihai Rotaru, patronul clubului, anticipează o atmosferă incendiară pe "Ion Oblemenco". Șeful din Bănie este optimist și se așteaptă ca stadionul să fie arhiplin la ora jocului, bazându-se pe entuziasmul uriaș al suporterilor.



Peste 20.000 de fani așteptați



Finanțatorul alb-albaștrilor a dezvăluit și stadiul vânzării biletelor, arătând că interesul fanilor este pe măsura evenimentului. Deja o mare parte din arenă este asigurată.



"S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale", a transmis Mihai Rotaru, citat de Fanatik.



Acționarul principal al oltenilor mizează că și restul tichetelor se vor epuiza rapid, dat fiind apetitul oltenilor pentru fotbal european după atâta amar de așteptare.



"Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare. Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe 'Oblemenco' în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani", a continuat acesta.



Rotaru a subliniat importanța partidei și mizează pe aportul decisiv al publicului: "E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient. Sunt premise clare ca stadionul să fie plin! Eu sper că se va umple".

