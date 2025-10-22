Echipa armeană FC Noah a anunţat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, că deplasează un lot de 24 de jucători la Craiova, pentru meciul cu Universitatea, de joi, din etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League.

Din lotul pregătit de antrenorul croat Sandro Perkovic nu lipsesc mijlocaşul japonez Takuto Oshima, care s-a transferat în vara trecută chiar de la Universitatea Craiova, sau olandezul de origine marocană Imrane Oulad Omar, fost jucător la Academica Clinceni.

Lipsește însă Goncalo Gregorio, golgheterul echipei și fostul atacant al lui Dinamo.

Atacantul portughez s-a accidentat grav la genunchi și nu va mai juca deloc în acest an.

În sezonul trecut, Goncalo Gregorio a explodat realmente la campioana Armeniei: 20 de goluri și 6 pase decisive în cele 26 de meciuri din campionat (golgheterul ligii armene), plus alte 6 reușite în cele 8 partide din preliminariile Conference League.

Lotul deplasat de FC Noah pentru meciul cu Universitatea Craiova, cu doi foști jucători din Superligă și patru portari



Portari:

Timothy Fayulu, Ognjen Cancarevic, Kim Tovmasian, Davit Avetisian

Fundaşi:

Serghei Muradian, Gudmundur Thorarinsson, Eric Boakye, Hovhanes Hambardzumian, David Sualehe, Goncalo Silva, Nathanael Saintini

Mijlocaşi:

Artak Daşian, Imrane Oulad Omar, Takuto Oshima, Gustavo Sangare, Artem Avanesian, Gor Manvelian, Yan Eteki, Hovhanes Harutiunian

Atacanţi:

Helder Ferreira, Matheus Aias, Nardin Mulahusejnovic, Marin Jakolic, Alen Grgic

Gal Leibovitz din Israel va fi centralul întâlnirii din Conference League



Universitatea a fost învinsă de echipa poloneză Rakow Czestochowa cu 2-0, la Sosnowiec, în prima etapă a competiţiei, iar FC Noah a trecut cu 1-0 de HNK Rijeka, pe teren propriu.

Israelianul Gal Leibovitz va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova şi echipa armeană FC Noah, care va avea loc joi, de la ora 22:00, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Conference League.

