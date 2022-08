Nicușor Bancu dă vina pe oboseală după eșecul Universității Craiova cu Zorya: "Nu credeam că sunt atât de buni"

Universitatea Craiova a făcut un joc slab, a expediat un singur șut pe poartă și a fost dominată de formația ucraineană, care nu mai jucase un meci oficial de aproape opt luni.

Explicațiile lui Nicușor Bancu după Zorya - Universitatea Craiova 1-0

La finalul meciului, căpitanul Nicușor Bancu a dat vina pe oboseală și pe ineficiența din atac a echipei sale. De asemenea, fundașul spune că nu se așteapta la o replică atât de solidă din partea ucrainenilor.

"Au avut o posesie foarte bună și ocaziile mai mari. Îl felicit pe Lazar, a scos două șuturi pe care scria gol. Am suferit foarte mult, nu am putut să facem jocul pregătit, au venit într-un presing foarte agresiv și n-am avut soluții. Sperăm ca la retur să ieșim mai bine, să avem posesia și noi, pentru că altfel va fi greu.

Era clar că nu va fi ca în meciurile amicale. Au jucat mult mai bine, au fost montați, agresivi. Și noi am încercat, dar am suferit puțin din cauza oboselii, nu am avut prospețime, iar asta s-a văzut.

Cred că ei au avut prospețimea mult mai mare și s-a văzut acest lucru. Noi am încercat să fim agresivi în jumătatea noastră, dar jocul lor de pase ne-a făcut să nu ne apărăm bine. Mister ne-a spus că e o echipă bună, care pasează foarte bine, dar sincer nu credeam că sunt atât de buni. Probabil au avut poftă mare de joc după atât timp.

Sperăm ca la retur să ne calificăm. Jucăm acasă și tratăm meciul foarte serios. Trebuie să intrăm altfel față de meciul ăsta. Ne lipsește golul, nu reușim să marcăm și se vede acest lucru. Noi, cu 4-5 ocazii, abia reușim să dăm un gol. Cred că trebuie să mai pregătim faza de atac și combinațiile ca să marcăm mai mult", a spus Nicușor Bancu, la Digisport.

Returul dintre Universitatea Craiova și Zorya este programat joi, 11 iulie, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco. Dacă se vor califica în ply-off, oltenii vor înfrunta câștigătoarea din duelul Lugano (Elveția) - Hapoel Beer Sheva (Israel).

Până la returul din Conference League, Universitatea Craiova va mai disputa derby-ul local cu FC U, programat duminică, de la 21:30, în etapa a patra din Superliga.