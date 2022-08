Patronul vicecampioanei s-a arătat mulțumit de joc, însă și mai mult de cuplul de fundași centrali format din Joonas Tamm și Joyskim Dawa.

Joyskim Dawa, preferatul lui Gigi Becali

Deși Dawa a fost criticat uneori pentru pretațiile sale din defensivă, iar Nicolae Dică a recunoscut după meciul de aseară că fundașul i-a dat emoții, având în vedere că risca o eliminare, Gigi Becali spune că Dawa nu poate ieși din primul 11, cel puțin pentru moment.

"Tamm a fost pentru mine o mare bucurie și nu doar el. În general presa sportivă îl cam critică pe Dawa, dar eu văd în el un fundaș central mare. Că greșește, ce greșește? Nu ai cum să treci de el, când e pe partea lui, nu am nicio treabă. Acum și cu Tamm, am făcut un cuplu de fundași centrali ce nu am mai avut de la Goian și Ghionea.

Nea Mitică are părerea lui, fiecare are părerea lui. Eu, pentru că sunt patron și am părerea mea, e titular, eu am această părere. O să vedem. Normal că contează părerea mea, pentru că dacă eu vreau, el joacă. Eu îl văd jucătorul principal al echipei, care dă siguranță, pe acolo nu treci niciodată", a spus GIgi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Joyskim Dawa (26 de ani) a sosit în această vară la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro. Camerunezul a fost integralist în toate cele șase meciuri oficiale de până acum și a marcat un gol, la meciul cu Saburtalo, scor 4-2.

Dică: "Am avut emoții cu Dawa, am vrut să-l schimb"

Trupa lui Nicolae Dică a făcut o prestație bună pe stadionul MOL Arena din Slovacia. Joonas Tamm a reușit să marcheze și să securizeze o victorie importantă pentru FCSB.

Partenerul estonianului din defensivă, Joyskim Dawa, a primit cartonașul galben în startul meciului, în minutul 3. Antrenorul "roș-albaștrilor" s-a gândit să-l înlocuiască de frica să nu vadă cartonașul roșu, dar a găsit metoda prin care l-a calmat.

„El este un jucător agresiv în general, cu talie, care are forță și are momente de joc când atacă decisiv. Trebuie să lucrăm la acest capitol. Am avut emoții că va primi al doilea cartonaș galben. Am vrut să-l schimb, dar le-am zis jucătorilor să-i spună să nu mai facă faulturi și nu l-am mai schimbat”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă de după meci.