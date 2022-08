Roș-albaștrii au mai făcut un pas important spre grupele UEFA Europa Conference League, principalul obiectiv al echipei setat de patronul Gigi Becali. FCSB a câștigat cu 1-0 manșa tur, datorită golului marcat de Joonas Tamm, iar în retur s-a impus cu același scor, după golul marcat de Andrei Cordea.

Astfel, Nicolae Dică a bifat trei victorii în cupele europene, în ciuda faptului că echipa are două remize consecutive în campionat.

Nicolae Dică, încântat de calificarea în play-off-ul Conference League

Nicolae Dică a vorbit la finalul partidei, mulțumit de victoria obținută de jucătorii săi, dar și de calificare. Antrenorul roș-albaștrilor a zâmbit în momentul în care a vorbit și despre Mirel Rădoi, căruia i-a fost secund la echipa națională, care a reușit să o califice pe Universitatea Craiova în play-off, la două zile de la numire.

„Mă bucur că am reușit să câștigăm, să ne calificăm, era important să ne calificăm cu încă o victorii, să obținem două victorii din dublă, să îi bucurăm pe suporterii care au venit la stadion, au făcut o atmosferă extraordinară. Am trăit și eu momente ca jucător și antrenor, cât am fost la Steaua (n.r. FCSB), dar în seara aceasta chiar au făcut o atmosferă extraordinară și mă bucur că au venit alături de echipă.

A rămas în memoria oamenilor cu „Du-te, Dică”, îmi doresc din tot sufletul să reușim să ajungem în grupe, ar fi bine pentru club și fotbalul românesc, ca o echipă sau din rezultatele știute, să mergem toate trei în grupe.

Mă bucur și pentru Mirel că a reușit să se califice, am riscat, uneori îți iese, alteori nu, și eu și el am avut încredere în jucătorii pe care îi aveam la dispoziție, că putem face lucruri frumoase, ni s-a îndeplinit până acum. Deocamdată obiectivul nu e îndeplinit, trebuie să fim conștienți că adversarul e dificil.

A fost scărița lui Rusu și parcă nu mai intra mingea în poartă, s-a dus în bară, m-am luminat puțin când l-am văzut pe Cordea. Sunt lucruri pe care nu poți să le controlezi, bucurii, mă bucur că am reușit să marcăm din acea fază. Într-adevăr, i-am zis lui Rusu când l-am schimbat că dacă reușea să aibă aceeași execuție ca în prima repriză reușea să marcheze cu o scăriță, dar e important că a făcut-o în prima repriză și am marcat.

Am spus că pentru mine Tavi Popescu e decar, al doilea vârf, îi dau libertate, e un jucător care poate juca în zona centrală. Mă bucură că pe faza defensivă reușește să facă ce pregătim în antrenamente, de asta îl folosesc în acea poziție. Cu siguranță va crește, e un jucător care se antrenează foarte bine și are un viitor strălucit în față.

Are personalitate, calitate, poate deveni un lider. Și eu eram la 22 de ani la FC Argeș, domnul Moldovan mi-a pus banderola de căpitan, erau jucători cu experiență și acolo, așa și cu Tavi, am considerat să îi dăm banderola, e al doilea căpitan.

Au venit mulți jucători în această perioadă, ăsta este rolul meu, să îi aduc cât mai repede la nivelul celorlalți jucători, să facă ce îmi doresc de la ei”, a declarat Nicolae Dică la finalul partidei.

VIDEO - Rezumatul meciului FCSB - Dunajska Streda