Tehnicianul are un motiv serios de îngrijorare: starea medicală a lui Ștefan Baiaram, eroul din meciul cu Petrolul, este incertă, iar prezența lui pe teren atârnă de un fir de ață.



Înaintea partidei care se va disputa mâine seară, de la 20:30, pe un stadion "Ion Oblemenco" arhiplin, Rădoi a recunoscut că are bătăi de cap în alcătuirea primului unsprezece. Principalul semn de întrebare este legat de Ștefan Baiaram, care a ieșit accidentat în ultima etapă de campionat, acuzând dureri la genunchiul stâng după un duel cu un adversar.



Diagnosticul, o întindere minoră de ligament, îl ține în dubii pe tehnician, care speră într-o recuperare miraculoasă.



"Vom evalua riscurile la care îl expunem"

Antrenorul oltenilor a detaliat situația la conferința de presă: "În continuare, Fane (n.r. - Ștefan Baiaram) este cu noi în cantonament pentru tratament, resimte dureri. Vom analiza dimineață și împreună cu staff-ul medical vom lua o decizie. Este evident că mâine, de la început, avem nevoie ca fiecare jucător să dea mai mult decât în tur. Mai avem noaptea asta și câteva ore mâine, sperăm ca departamentul medical să facă minuni, astfel încât să-l putem folosi măcar câteva minute, dacă nu va fi complet refăcut", a transmis Rădoi.



Dacă Baiaram nu va putea fi recuperat, soluția de avarie este deja pregătită. "Dacă nu va putea juca, avem două variante: Steven Nsimba și Barbu. Probabil va juca Steven, pentru că Barbu este tânăr și nu putem pune prea multă presiune pe umerii lui", a adăugat tehnicianul.



Partida dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir reprezintă returul play-off-ului pentru accederea în noua grupă unică a Europa League, o premieră pentru club de la venirea lui Mihai Rotaru. În tur, alb-albaștrii au reușit o victorie importantă, scor 2-1.