Manchester United s-a duelat cu moldovenii de la Sheriff Tiraspol în al doilea meci din grupele Europa League. "Diavolii roșii" s-au impus cu 2-0, grație reușitelor lui Jadon Sancho și Cristiano Ronaldo.

Starul portughez a maract primul său gol în această stagiune. Ronaldo a bifat șase apariții în Premier League, dar nu a reușit să se impună în niciun meci pe tabela de marcaj.

Șeptarul lui Manchester United a înscris dintr-o lovitură de la unsprezece metri, după ce Patrick Kpozo de la Sheriff Tiraspol a comis un fault în interiorul careului.

La finalul meciului, Cristiano Ronaldo a fost surprins de camere atingând un fan care-și dorea să facă o poză cu el. Starul portughez nu ar fi la primul caz de genul acesta. În urma cu ceva timp, fotbalistul i-a spart telefonul unui suporter după ce a trântit dispozitivul pe jos.

Yesterday we saw how Messi reacted to a pitch invader by hugging him.

This is how Ronaldo reacted to a fan todaypic.twitter.com/zcPEtjt4Zx