Manchester City a primit vizita lui Paris Saint-Germain în etapa #2 din faza ligii UEFA Champions League marți seară, de la 22:00, pe ”Etihad”. La capătul celor 90 de minute, parizienii s-au impus cu 4-2 și au înregistrat, astfel, toate cele trei puncte.

Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”

Prezent la emisiunea VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1, Costel Pantilimon, dublu câștigător Premier League alături de Manchester City, l-a lăudat pe antrenorul parizienilor, Luis Enrique.

Spaniolul se află pe banca lui PSG din vara lui 2023, iar până acum a bifat 184 de apariții în toate competițiile și o medie de 2,24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

”Au fost două echipe fantastice, două echipe care au în componență jucători de calitate rară. E un Luis Enrique care în acest moment mi se pare la același nivel cu Guardiola. Eu sunt fascinat de ce a făcut acolo.

Ok, când îl vedeai la Barca, te gândeai că există ambientul, echipa, jucătorii, pedigriul, istoricul clubului și așa mai departe. Dar ceea ce face la PSG, plus ideea că a eliminat niște nume mari, mi se pare senzațional”, a spus Pantilimon.

Manchester City - PSG 2-4

Desire Doue a deschis scorul în minutul 13, Ousmane Dembele a majorat diferența în minutul 15, iar Vitinha a marcat golul 3 pentru PSG în minutul 32 al confruntării, lăsându-i mască pe englezi.

În actul secund, Erling Haaland a micșorat diferența în minutul 53, dar Maghnes Akiouche a făcut 4-1 nouă minute mai târziu. În minutul 75, Erling Haaland a realizat ”dubla”, iar în minutul 90, Ferran Torres a ratat o lovitură de la 11 metri.