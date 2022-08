FCSB, de trei ori mai valoroasă decât Dunajska Streda. Cât costă cel mai scump jucător al slovacilor

În prima manșă FCSB și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 1-0 pe terenul slovacilor.

Vicecampioana României, de trei ori mai valoroasă decât echipa din Slovacia

Dacă aruncăm o privire peste lotul celor două echipe, FCSB nu ar trebui să întâmpine probleme în fața lui Dunajska Streda, deoarece are un lot de trei ori mai valoros decât Slovacia.

Dunajska Streda valorează, potrivit transfermarkt.con 11.73 de milioane de euro, în timp ce lotul FCSB-ului ajunge la o valoare de 32.30 milioane de euro.

Cel mai valoros fotbalist din lotul lui Dunajska este mijlocașul central Zsolt Kalmar, care are o cotă de piață de 800.000 de euro.

De partea cealaltă, Darius Olaru este cel mai scump jucător din lotul vicecampioanei FCSB, cu o cotă de piață de 5.5 milioane de euro.

Semnal de alarmă tras de Dică înaintea duelului cu Dunajska Stred a

„Ne aşteaptă o partidă mult mai grea ca în meciul tur, pentru că i-am simţit că sunt o echipă bună, puternică, cu jucători de calitate de la mijlocul terenului în sus. E o echipă care joacă un fotbal ofensiv, agresiv. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru acest lucru, cred că trebuie să facem un joc defensiv foarte bun pentru a scoate un rezultat pozitiv.

E clar că jucătorii trebuie să respecte ce am lucrat tactic la antrenamente. Trebuie să avem atitudine, cum am avut în majoritatea jocurilor de când am revenit la echipă. Şi unitate, pentru că asta îmi doresc la echipa mea. Doar împreună putem scoate rezultate pozitive.

Meciul de mâine este foarte important pentru toată lumea. Contează foarte mult acest lucru, pentru că vin bani din Europa, putem să asigurăm bugetul pentru un an de zile. Apoi ne vom concentra pe campionat.

Nu îmi e frică de adversar, pentru că ştiu că am pregătit foarte bine jocul, jucătorii au fost concentraţi la antrenamente. Am încredere în băieţii mei şi cu siguranţă o să facem o treabă bună”, a spus Nicolae Dică, în cadrul unei conferinţă de presă.

Dacă se califică, FCSB joacă în play-off cel mai probabil cu Viking din Norvegia

În cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, FCSB va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda).

Viking s-a impus cu 5-1 în prima manşă. Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea s-ar decide în deplasare (25 august).