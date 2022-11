Site-ul lui West Ham United a prezentat vineri un material de opinie în care a inclus "cinci lucruri remarcabile" după victoria formației lui David Moyes la București, pe Arena Națională, joi seara, scor 3-0 cu FCSB.

În capul listei se află evoluția fundașului stânga Oliver Scarles, debutant în formația din Premier League.

"Ollie Scarles are un viitor strălucit înaintea lui, dacă evoluția de joi va fi urmată de prestații asemănătoare.

După ce și-a făcut și debutul în formația U21 în acest sezon, al șaselea cel mai tânăr debutant din istoria clubului a fost calmul personificat în timp ce și-a făcut debutul în echipa de seniori, la meciul din România.

A night to remember for young Oliver Scarles! ⚒️ pic.twitter.com/1vu73AJ5K8

MOTM on your debut at 16 years old.

O caracteristică considerabilă a eforturilor sale în meciul de la București a reprezentat-o felul în care a pasat. Echipa noastră ar fi putut să înscrie chiar cinci sau șase goluri dacă centrările tânărului de 16 ani ar fi fost valorificare de coechipieri.

Scarles, care a jucat un rol cheie la București, ar fi putut încheia seara chiar cu un gol, dar a șutat în repriza secundă în plasa laterală", au scris cei de la West Ham United.

"A fost o zi foarte bună pentru noi, jucătorii noştri au jucat bine, fotbalul arătat a fost unul de calitate şi per total pot spune că am meritat să câştigăm. Meciul ne-a oferit ocazia să dăm şanse şi jucătorilor tineri, să încercăm lucruri noi. De fapt, competiţia ne-a oferit această ocazie, pentru că în Premier League e foarte greu să introduci jucători tineri pentru că nivelul este foarte ridicat. Aşa că mă bucur că tinerii au putut să ne arate azi calităţile lor. Vreau ca toţi jucătorii tineri din cadrul clubului să conştientizeze că pot ajunge să joace la prima echipă", a spus tehnicianul scoţian.

"Azi am avut o susţinere foarte mare din partea suporterilor noştri. Aşa cum fanii adversarilor au venit la Londra, aşa şi fanii noştri au dorit să fie alături de noi aici. Dragostea de fotbal îi face să călătorească, să vadă alte oraşe, să bea câteva beri şi să îşi vadă echipa favorită. Ne bucurăm că i-am avut azi în tribune în număr atât de mare", a menţionat Moyes referitor la cei aproximativ 3.000 de suporteri englezi prezenţi pe Arena Naţională din Capitală.

Antrenorul a afimat că FCSB este un club important, dar a subliniat nivelul din Premier League este unul foarte ridicat. "FCSB este un club foarte cunoscut, fotbalul de aici a fost întotdeauna unul de calitate, însă Premier League a progresat foarte, foarte mult. Nivelul jucătorilor şi al jocului este foarte mare. Noi am fi putut juca mult mai bine azi. Deşi am câştigat toate partidele din grupă, la început nu credeam că vom reuşi acest lucru", a precizat el.

David Moyes a discutat la finalul partidei cu antrenorul interimar Mihai Pintilii pe care l-a rugat să îi transmită cele mai bune gânduri fostului tehnician, Nicolae Dică.

"I-am spus antrenorului să îi transmită cele mai bune gânduri fostului antrenor (n.r. - Nicolae Dică) care tocmai s-a despărţit de club. Nu-mi place să văd când antrenorii îşi pierd locul de muncă, e o slujbă dificilă. Pentru cei din afară e uşor să critice, dar până nu te afli pe acest scaun nu ştii cum este meseria de antrenor. De aceea am dorit să transmit un mesaj fostului antrenor", a mai spus Moyes.

A final look at our perfect record in Group B in the #UECL ???? pic.twitter.com/nJL3850Muu