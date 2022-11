Victor Angelescu, finanțator al echipei Rapid, a vorbit la Pro Arena, vineri, despre evoluțiile echipelor românești în Conferece League, dar și despre partida pe care elevii lui Adrian Mutu o vor juca duminică seara, pe Național Arena, contra celor de la FCSB.

Victor Angelescu, întrebat în direct despre FCSB și CFR Cluj

Aflată pe locul secund în campionat, Rapid a avut un început de sezon excelent.

"Nu aș vrea să comentez prea mult de FCSB, mai ales că avem și meci cu ei, era deja jucată calificarea. Păcat că nu au reușit să facă o figură mai frumoasă și pentru CFR felicitări, chiar cred că au realizat ceva destul de greu, mai ales pentru ce se întâmplă în campionatul românesc. Merită felicitați, sunt singurii care reușesc să obțină rezultate în Europa. M-am uitat la meci, au jucat bine, merită felicitați.

Nouă ne plac meciurile tari, mie îmi convine să jucăm asemenea meciuri, avem și cu Craiova după. Astea sunt meciurile frumoase și mie îmi plac. Am început bine, am făcut egal cu Farul, am bătut CFR, vom vedea", a declarat Victor Angelescu, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

CFR Cluj s-a calificat joi seara în play-off-ul pentru accederea în optimile Conference League

joi seara în play-off-ul pentru accederea în optimile Conference League Tragerea la sorţi a meciurilor din play-off-ul de calificare pentru optimile Conference League se va desfăşura luni, 7 noiembrie, la Nyon, în Elveţia

La finele partidei de joi, FCSB - West Ham United 0-3, Andrei Cordea a declarat că în meciul de duminică din etapa a 17-a a Superligii, Rapid nu va pleca favorită, deși e pe locul secund în campionat, iar gruparea roș-albastră are pe bancă un antrenor interimar, Mihai Pintilii.

Cordea, înainte de FCSB - Rapid

"Ne dorim să-i facem mândri de noi. În această grupă nu am reușit să-i ajutăm, ei pe noi da. Acum ne dorim să batem Rapidul și să ne dăm un restart.

Rapid nu este favorită în meciul cu noi. Jucăm acasă, în fața suporterilor și avem o echipă foarte bună. Alături de Pintilii cred că o să pregătim bine meciul și ne dorim mult să câștigăm.

Obiectivul nostru este să câștigăm campionatul", a declarat Andrei Cordea, joi seara, la finele meciului cu West Ham United, scor 0-3.

VIDEO - Andrei Cordea, despre FCSB - Rapid