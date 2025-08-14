Juri Cisotti și David Miculescu au înscris pentru echipa lui Elias Charalambous.

Ciprian Marica: ”Spectatorii au venit ca la teatru!”

Ciprian Marica a comentat prima repriză dintre Drita și FCSB. Fostul internațional a remarcat atmosfera din Kosovo, care, în opinia sa, nu este una demnă de un meci cu o asemenea miză.

În ceea ce privește jocul campioanei României, Marica a fost impresionat și a mărturisit că roș-albaștrii nu vor avea probleme nici în repriza secundă.

”Atmosferă de meci de pregătire. Spre norocul nostru, Drita nu joacă acasă, nu are terenul omologat, joacă la Priștina, iar spectatorii au venit ca la teatru, nu e atmosferă de meci cu o astfel de miză.

FCSB joacă simplu, nu se complică, are un început de meci excelent, marchează la prima acțiune și își face meciul ușor. De acolo controlăm partida, chiar dacă încearcă ei pe acolo. Portarul lor nu prinde nimic, al nostru e într-o formă bună”, a spus Marica la pauză.

