Campioana României are șapte puncte în grupă, după ce a învins-o de două ori pe Slavia. Acum, CFR este la o singură victorie distanță de o calificare în fazele eliminatorii ale competiției.

Parcursul impresionant în grupe i-a adus CFR-ului și un bonus uriaș din punct de vedere financiar. Cristi Balaj, președintele campioanei, a anunțat sumele pe care echipa din Gruia le-a încasat după victoriile obținute cu Slavia și punctul câștigat cu Ballkani.

Sumele încasate de CFR Cluj în Conference League

„Sumele au fost aproximativ trei milioane la calificarea în grupe, 500.000 de euro este victoria, 166.000 este suma pe care o primim la un rezultat de egalitate. O calificare înseamnă încă 600.000 de euro în plus. De aici se scad cheltuielile pe care le avem de deplasare, care nu sunt foarte mici.

Și după meciul de la Arad, ne-am dus și am venit cu avionul. Nu a fost un moft, dar am încercat să facem tot ceea ce depinde din punct de vedere al conducerii, al finanțatorilor. Noi am vrut să câștigăm și la UTA, unde am întâlnit un adversar foarte bun.

Am știut să și ratăm sau să pierdem acele două puncte, pentru că am obținut doar unul. Cam acestea sunt sumele pe care le-am încasat, dar nu numărăm banii în fiecare zi. Legat de o posibilă calificare, să mai faci trei puncte, nu este la îndemâna oricui. De Ballkani, dacă țineți minte, vă spuneam că este o echipă foarte bună, a pierdut la limită împotriva celor de la Sivasspor”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA.

VIDEO - Cristi Balaj, după CFR Cluj - Slavia Praga 2-0

Următoarele două etape din grupe, ultimele, se vor disputa pe 27 octombrie și 4 noiembrie, când CFR Cluj le va înfrunta pe Sivasspor, în deplasare, respectiv FC Ballkani, pe teren propriu.

Dacă va câștiga în Turcia, cu Sivasspor, CFR și-ar asigura, în mare parte, primul loc în grupă, dar există și varianta unei victorii în ultima etapă, cu Ballkani. O calificare directă în optimi i-ar asigura CFR-ului un bonus de două puncte la coeficient, din partea UEFA, dar și un bonus important din punct de vedere financiar, de aproximativ 600.000 de euro, la care s-ar mai adăuga și o diferență de aproximativ 300.000 de euro pentru câștigarea grupei.

Clasament grupa G din Conference League:

1. Sivasspor - 7p

2. CFR Cluj - 7p

3. Slavia Praga - 4p

4. Ballkani - 4p