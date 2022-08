DAC Dunajska Streda, adversara lui FCSB din turul 3 preliminar din Conference League, are în lot un atacant cu dublă cetățenie, română și moldovenească, Ion Nicolaescu, transferat chiar de la Șahtior Soligorsk, adversara lui CFR Cluj din aceeași fază a competiției europene.

Vârful în vârstă de 23 de ani, care joacă pentru naționala Republicii Moldova, a fost format de Zimbru Chișinău.

Nicolaescu a ajuns la DAC în septembrie 2020 și a impresionat încă din primele minute în tricoul slovacilor, la doar două zile de la transfer, marcând o ”dublă” la debut, un 5-3 cu Jablonec în preliminariile Europa League.

”Nicolaescu are șanse mari să devină golgheterul all-time al naționalei Moldovei”

”Nicolaescu este puternic fizic, nu are frică! La ora actuală este titular în echipa națională, are 8 goluri și are șanse mari să bată recordul lui Sergiu Cleșcenco, nimeni altul decât actualul nostru selecționer, care a marcat de 11 ori pentru Moldova, și să devină astfel golgheterul all-time al primei noastre reprezentative. Mai ales că este un fotbalist încâ tânăr și un foarte bun executant al loviturilor de la 11 metri.

Așa, dintre atacanții în vogă astăzi, are ceva din Lukaku, dacă mă gândesc la forța lui fizică, nu știu dacă este comparația cea mai potrivită, însă cu siguranță Nicolaescu se folosește de calitățile lui și se bagă în dueluri fără frică”, a declarat pentru sport.ro Mihai Sandu, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști sportivi din Republica Moldova, în prezent la Moldova 1.

