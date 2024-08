Ce a spus Korenica după ce Dan Petrescu l-a transformat în fundaș stânga în meciul cu Pafos

Meriton Korenica (27 de ani) a înscris unicul gol al partidei din Gruia. Atacantul din Kosovo a reușit să puncteze superb în minutul 17, cu un șut la colțul scurt.

Atacantul Korenica, transformat în fundaș stânga de Dan Petrescu

CFR Cluj a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică împotriva lui Pafos. Veteranul Ciprian Deac (38 de ani) a fost eliminat direct în minutul 40, după ce l-a lovit pe Joao Correia (27 de ani). După eliminare, Meriton Korenica a fost trecut în flancul stâng al apărării de către antrenorul Dan Petrescu.

Jucătorul nu a fost deranjat de această decizie: "E o victorie, dar deocamdată nu e nimic. Am rezolvat doar 50% din treabă. E greu sa joci cu un jucător în minus. Am luptat tot meciul și am meritat sa câștigam. E o victorie bună, însă avem de muncit mult mai mult în Cipru.

E important să câștigăm, nu contează cine înscrie. A fost o realizare personală pentru mine. Am fost mutat de antrenor pe post de fundaș stânga după eliminare, dar cred ca important e să-ți ajuți echipa și să lupți. O să încercăm să jucăm bine și în al doilea meci și să obținem calificarea", a declarat atacantul din Kosovo, la finalul meciului tur cu Pafos.

Ciprian Deac a văzut direct cartonașul roșu

Pentru Ciprian Deac a fost primul cartonaș roșu încasat în ultimii șapte ani. El fusese eliminat ultima oară pe 5 februarie 2017, într-un duel dintre CFR Cluj și FCSB.

Cartonașul roșu din meciul cu Pafos a fost acordat în urma intervenției VAR. Arbitrii din cameră au observat gestul făcut de Deac la marginea terenului, iar jocul a fost întrerupt. Arbitrul Novak Simovic a urmărit reluarea la marginea terenului, după care a decis să-i acorde cartonașul roșu lui Ciprian Deac.

Veteranul lui CFR Cluj va fi indisponibil pentru returul din Cipru. Partida decisivă din play-off-ul Conference League va avea loc peste o săptămână.