În urmă cu o săptămână, Universitatea Craiova a fost eliminată absolut dramatic din Conference League, după ce a încheiat pe locul 25, primul sub linie în grupa unică.



Cristi Borcea: "Craiova n-ar fi pierdut niciodată calificarea dacă Mirel Rădoi era pe bancă"

Deși a condus cu 2-0 la Atena, Universitatea Craiova a pierdut, 2-3, după ce grecii au marcat de trei ori în ultima jumătate de oră. Mai mult, ultimele două reușite au venit în minutele 90+8 și 90+15.



Cristi Borcea crede că situația ar fi stat diferit dacă pe banca Universității Craiova ar fi fost în continuare Mirel Rădoi.



"Da, mi-a fost milă. A fost ceva incredibil! Eu mă uit foarte rar la un meci întreg, dar m-am uitat, m-am plimbat, am presimțit după al doilea gol. Antrenorul a făcut schimbări bune, a băgat fundași și a încercat să se închidă, dar au fost deconectați total și s-au apărat prea în careu. Toată echipa Craiovei era în 20 de metri și era foarte greu să reziste.



Craiova are o echipă foarte puternică, sunt jucători buni. După părerea mea, dacă era Mirel Rădoi pe bancă, niciodată nu ar fi pierdut calificare. Rădoi întreruperea, spărgea o sticlă, intra pe teren, făcea ceva! I-ar fi scos puțin din nervul ăla", a spus Cristi Borcea, într-un interviu pentru PRO TV.



Cu Filipe Coelho pe bancă, Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, unul deasupra celor de la Rapid și două peste FC Botoșani și Dinamo.

