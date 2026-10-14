Campionatul Mondial din 2034, găzduit de Arabia Saudită, ar putea fi amânat pentru ianuarie și februarie 2035. Potrivit The Athletic, FIFA analizează această variantă din cauza temperaturilor extreme din timpul verii și a problemelor legate de calendarul religios din țara gazdă.

De ce ar putea fi mutat turneul în 2035

Organizarea competiției în perioada tradițională, iunie-iulie, ar ridica probleme din cauza căldurii din Arabia Saudită. O variantă ar fi disputarea meciurilor în noiembrie și decembrie 2034, însă și acest interval ar putea crea dificultăți.

Ramadanul, luna sfântă a musulmanilor, este estimat să înceapă în jurul datei de 11-12 noiembrie 2034 și să dureze aproximativ 30 de zile. În acest context, lunile ianuarie și februarie 2035 au apărut drept o posibilă alternativă pentru desfășurarea turneului final.

Un precedent există deja. Campionatul Mondial din 2022, organizat în Qatar, s-a disputat între 20 noiembrie și 18 decembrie, în afara perioadei obișnuite din calendarul internațional, tot din cauza condițiilor climatice.