Bătaie cu turcii! Formula de start pe care mizează CFR la returul cu Adana

Turcii îi avertizează pe ardeleni că îi așteaptă ”infernul” la retur. În Gruia, cele două echipe au remizat 1-1, într-o partidă pe care ardelenii au condus-o în cea mai mare parte a meciului. Primul gol a fost înscris în minutul 6 de către Jefte, urmând ca egalarea să vină în minutul 77 prin Stambouli.

Echipa de start a feroviarilor va fi formată din: Sava – Mogoș, Kresic, Ajeti, Camora – Cvek, MuharA, Avounou, Krasniqi – Yeboah, Bîrligea. Antrenorul Andrea Mandorlini are încredere deplină în echipa sa, în pofida absențelor lui Boben și Janga, ambii accidentați.

Pentru formația transilvăneană este posibil să debuteze ucraineanul Yevgen Konoplyanka, jucăt ce deține în CV-ul său nume impresionante precum Shakhtar, Fc Schalke 04 sau Sevilla. „Am văzut atunci calitatea celor de la Adana, aşa că ne aşteptăm la un joc greu, dar deschis. Noi am demonstrat în tur că putem juca de la egal la egal cu Adana şi am reuşit să îi punem probleme. Am venit cu încredere aici, iar mâine vom vedea ce va fi” a declarat antrenorul Andrea Mandorlini.

Dacă CFR Cluj va trece de Adana Demirspor, echipa va întâlni câştigătoarea dintre NK Osijek din Croaţia şi Zalaegerszeg TE FC din Ungaria în turul al treilea preliminar din Conference League. Prima manşă va avea loc pe 10 august, iar CFR Cluj va juca în Gruia.

Articol scris de Eduard Muntean