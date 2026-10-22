Brighton, doar 0-0 cu Jablonec în Conference League

La o săptămână după ce a spulberat Kauno Zalgiris (4-0), pe teren propriu, Brighton nu a putut înscrie contra lui Jablonec. Formația din Premier League a dominat la aproape toate capitolele, a avut o posesie de 66% și nu mai puțin de 24 de șuturi, însă a rămas 0-0.

Un motiv important pentru rezultatul surprinzător din Conference League poate fi cel legat de strategia lui Fabian Hurzeler. Antrenorul lui Brighton a păstrat doar 3 titulari din ultima etapă de Premier League (5-0 contra lui Crystal Palace, duminică). Este vorba despre portarul Verbruggen, fundașul Boscagli și mijlocașul Gross.

"Brighton putea foarte bine să piardă în această seară, așa că nu are de ce să se plângă", au scris jurnaliștii de la The Guardian, după meciul din Cehia.