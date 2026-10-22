Brighton, doar 0-0 cu Jablonec în Conference League
La o săptămână după ce a spulberat Kauno Zalgiris (4-0), pe teren propriu, Brighton nu a putut înscrie contra lui Jablonec. Formația din Premier League a dominat la aproape toate capitolele, a avut o posesie de 66% și nu mai puțin de 24 de șuturi, însă a rămas 0-0.
Un motiv important pentru rezultatul surprinzător din Conference League poate fi cel legat de strategia lui Fabian Hurzeler. Antrenorul lui Brighton a păstrat doar 3 titulari din ultima etapă de Premier League (5-0 contra lui Crystal Palace, duminică). Este vorba despre portarul Verbruggen, fundașul Boscagli și mijlocașul Gross.
"Brighton putea foarte bine să piardă în această seară, așa că nu are de ce să se plângă", au scris jurnaliștii de la The Guardian, după meciul din Cehia.
- 15,5 milioane de euro este suma totală la care este evaluat lotul lui FK Jablonec de Transfermarkt, de aproximativ 45 de ori mai slab decât cel al lui Brighton (700 de milioane de euro)
- 7 este locul ocupat de Jablonec în campionatul Cehiei după 11 etape, cu 17 puncte. Brighton e pe 3 în Premier League după 7 etape, cu 16 puncte.