GALERIE FOTO Surpriză de proporții: Brighton, viitoarea adversară a Craiovei, s-a încurcat cu o echipă cu un lot de 45 de ori mai slab!

Surpriză de proporții: Brighton, viitoarea adversară a Craiovei, s-a încurcat cu o echipă cu un lot de 45 de ori mai slab! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Brighton, revelația din Premier League, a obținut doar o remiză pe terenul cehilor de la FK Jablonec, scor 0-0, în runda a doua din faza principală Conference League.

TAGS:
BrightonUniversitatea CraiovaFK JablonecConference LeagueFabian Hürzeler
Din articol

Brighton, doar 0-0 cu Jablonec în Conference League

La o săptămână după ce a spulberat Kauno Zalgiris (4-0), pe teren propriu, Brighton nu a putut înscrie contra lui Jablonec. Formația din Premier League a dominat la aproape toate capitolele, a avut o posesie de 66% și nu mai puțin de 24 de șuturi, însă a rămas 0-0.

Un motiv important pentru rezultatul surprinzător din Conference League poate fi cel legat de strategia lui Fabian Hurzeler. Antrenorul lui Brighton a păstrat doar 3 titulari din ultima etapă de Premier League (5-0 contra lui Crystal Palace, duminică). Este vorba despre portarul Verbruggen, fundașul Boscagli și mijlocașul Gross.

"Brighton putea foarte bine să piardă în această seară, așa că nu are de ce să se plângă", au scris jurnaliștii de la The Guardian, după meciul din Cehia.

  • 15,5 milioane de euro este suma totală la care este evaluat lotul lui FK Jablonec de Transfermarkt, de aproximativ 45 de ori mai slab decât cel al lui Brighton (700 de milioane de euro)
  • 7 este locul ocupat de Jablonec în campionatul Cehiei după 11 etape, cu 17 puncte. Brighton e pe 3 în Premier League după 7 etape, cu 16 puncte.

Jablonec - Brighton 0-0

Foto: Imago

  • Jablonec brighton 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Brighton va înfrunta Universitatea Craiova în noiembrie

Pentru Brighton urmează trei meciuri de foc în competițiile europene: Liverpool, în Premier League, Manchester City, în Cupa Ligii, și din nou Manchester City, dar în Premier League. Ulterior, duelul cu Getafe din Conference League, pe 6 noiembrie.

Pe 26 noiembrie, Brighton va primi vizita Universității Craiova, în runda a patra din faza principală Conference League.

Clasamentul din Conference League

Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ULTIMELE STIRI
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”



Recomandarile redactiei
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Craiova spală rușinile trecutului
Craiova spală rușinile trecutului
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Alte subiecte de interes
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
A murit, la doar 30 de ani, Nermin Crnkic, fotbalist bosniac cu meciuri în cupele europene! Care a fost cauza decesului
A murit, la doar 30 de ani, Nermin Crnkic, fotbalist bosniac cu meciuri în cupele europene! Care a fost cauza decesului
CFR Cluj - Jablonec 2-0. Ardelenii, prima victorie în Conference League. Echipa lui Petrescu termină pe ultimul loc
CFR Cluj - Jablonec 2-0. Ardelenii, prima victorie în Conference League. Echipa lui Petrescu termină pe ultimul loc
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!