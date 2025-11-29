Rrahmani a avut un start de sezon excelent la Sparta Praga, a contribuit din plin la calificarea echipei în faza principală din Conference League și a atins rapid borna de 9 goluri înscrise.



Albion Rrahmani, criticat în Cehia pentru forma slabă de la Sparta Praga

Totuși, atacantul kosovar a înregistrat o scădere evidentă de formă în ultimele două luni. Rrahmani a marcat ultima dată pe 5 octombrie și a ajuns la 9 partide consecutive fără gol marcat în tricoul Spartei.



Joi, Rrahmani a fost titular în victoria Spartei Praga contra celor de la Legia Varșovia, scor 1-0, în faza principală din Conference League. Kosovarul a jucat 59 de minute și a avut o prestație ștearsă, care a determinat presa din Cehia să avanseze posibilitatea ca Rrahmani să plece în iarnă de la Sparta.



"Rrahmani joacă fără chef. La Varșovia a arătat că este invizibil pe teren atunci când nu marchează. A atins mingea de doar 15 ori și nu a reușit niciun dribling în cele 59 de minute.



La începutul sezonului, Rrahmani a demonstrat că poate fi numărul 1 din atacul Spartei, dar, odată cu trecerea timpului, până și fanii Spartei și-au pierdut răbdarea cu el.



Din această situație se poate ieși prin vânzarea lui Rrahmani, însă Sparta a plătit 5 milioane de euro pentru kosovar, iar acum nu vrea să coboare sub această sumă. Probabil vor exista echipe interesate, având în vedere că și Lyon l-a vrut în vară", au scris cehii de la Ruik.

Albion Rrahmani este așteptat să joace la Craiova, în duelul cu Universitatea din Conference League, programat pe 11 decembrie. Până atunci, Sparta Praga va mai avea două meciuri în campionat, cu Pardubice și Sigma Olomuc, dar și unul în Cupa Cehiei, cu Artis Brno.

După 16 etape, Sparta Praga ocupă locul 2 în Cehia, cu două puncte sub liderul Slavia. În ceea ce privește situația din Conference League, Sparta Praga are același număr de puncte ca Universitatea Craiova, 7, și se clasează pe locul 11 în grupa unică.

