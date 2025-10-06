VIDEO Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!

Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Alexandru Hațieganu
Fostul atacant al lui Rapid este în formă în acest sezon.

Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a remizat cu Slavia Praga, 1-1, duminică, pe teren propriu, în derby-ul campionatului de fotbal al Cehiei, în cadrul etapei a 11-a.

Campioana a deschis scorul prin Vasil Kusej (15), cu un super-gol din afara careului, dar Sparta a egalat în finalul primei reprize (45+6), prin kosovarul Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti), aflat liber în dreptul punctului cu var de la 11 metri.

Rrahmani are acum 6 goluri în cele 11 etape din campionatul ceh, plus alte 3 reușite în 7 meciuri jucate în cupele europene în actualul sezon.

Deşi Slavia a jucat în zece din minutul 66, Tomas Vlcek fiind eliminat, tabela nu s-a mai schimbat până la final.

Andres Dumitrescu, rezervă la Sigma Olomouc

Fundaşul român Andres Dumitrescu a fost rezervă la Sigma Olomouc, care a trecut cu 2-0 de FK Jablonec, pe teren propriu.

Sparta Praga se menţine pe prima poziţie a clasamentului, cu 26 de puncte, urmată de Slavia Praga, 25 de puncte, FK Jablonec, 24 puncte, Sigma, 18 puncte, etc.

Universitatea Craiova o va înfrunta pe Sparta Praga în Bănie, pe 11 decembrie, în penultima etapă din Conference League.

