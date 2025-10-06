Sparta Praga, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a remizat cu Slavia Praga, 1-1, duminică, pe teren propriu, în derby-ul campionatului de fotbal al Cehiei, în cadrul etapei a 11-a.

Campioana a deschis scorul prin Vasil Kusej (15), cu un super-gol din afara careului, dar Sparta a egalat în finalul primei reprize (45+6), prin kosovarul Albion Rrahmani (ex-Rapid Bucureşti), aflat liber în dreptul punctului cu var de la 11 metri.

Rrahmani are acum 6 goluri în cele 11 etape din campionatul ceh, plus alte 3 reușite în 7 meciuri jucate în cupele europene în actualul sezon.

Deşi Slavia a jucat în zece din minutul 66, Tomas Vlcek fiind eliminat, tabela nu s-a mai schimbat până la final.

