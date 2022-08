Vicecampioana României a deschis scorul în minutul 3, prin Florinel Coman, însă Viking a întors scorul până la pauză grație golurilor marcate de Kabran (minutul 5) și Bjorshol (minutul 35).

Returul dintre Viking și FCSB este programat joi, 25 august, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.



La conferința de presă susținută după meci, Nicoale Dică s-a arătat dezamăgit de rezultatul obținut de echipa sa, ținând cont că FCSB a dominat jocul și și-a creat numeroase ocazii pe care, însă, nu a reușit să le fructifice.

"Consider că acest joc nu trebuia să-l pierdem. Cam atât au făcut cei din Norvegia, pentru că în rest s-au apărat. Am prins și un portar în formă bună. Am făcut două greșeli mari, sunt ghinionist eu.

Ei au prima șansă, dar am încredere în băieții mei. Va trebui să dăm mult mai mult, să fim mai concreți în ultimii 25 m. Mă așteptam să nu spună treaba asta. Am vorbit cu jucătorii în vestiar, trebuie să avem încredere, ne jucăm șansa", a spus Nicolae Dică.

FCSB - Viking | Nicolae Dică, dezamăgit de rezultat

La plecare, tehnicianul vicecampioanei României s-a îndreptat spre autocar vizibil marcat de scorul din partida cu Viking. Aclamat de fanii care i-au așteptat pe "roș-albaștrii" pentru poze și autografe, Nicolae Dică i-a salutat, însă nu a petrecut foarte mult timp alături de ei, fiind preocupat de viitoarele jocuri ale echipei.