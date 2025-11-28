În semifinalele play-off-ului, naționala condusă de Sergiy Rebrov va înfrunta Suedia, pe 26 martie, din postura de gazdă. După izbucnirea războiului, Ucraina a jucat cele mai multe meciuri considerate acasă în Polonia, însă acest lucru nu pare fezabil și pentru confruntările din martie.

Ucraina ar urma să joace în Spania play-off-ul pentru CM 2026



Motivul? În cazul în care va învinge Suedia, Ucraina ar fi gazdă și în finala de pe 31 martie, acolo unde poate da chiar peste Polonia, dacă naționala lui Robert Lewandowski va elimina Albania.



Deși inițial a fost avansată varianta Germania, Federația Ucraineană de Fotbal își dorește să organizeze în Spania meciul din semifinalele play-off-ul-ului pentru Mondial, contra Suediei, scrie sport.ua. Tot acolo ar urma să se dispute și o posibilă finală.



Potrivit sursei citate, trei orașe din Spania sunt luate în calcul acum de ucraineni, care vor lua o decizie până la mijlocul lunii decembrie.

Un meci cu Ucraina gazdă pe tărâm spaniol nu ar fi o premieră. În martie, naționala lui Rebrov a jucat la Murcia, pe Estadio Nueva Condomina, contra Belgiei (3-1), în barajul pentru promovarea în Liga A din Nations League.

8.767 de spectatori au asistat în martie la meciul Ucraina - Belgia, disputat la Murcia.

Meciurile din play-off-ul pentru CM 2026

