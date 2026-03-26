Jurnaliștii de la Marca nu au trecut cu vederea acest moment. Legitimat la Real Madrid, Arda Guler a fost ridicat în slăvi de spanioli după pasa de gol din meciul cu România.

Ce scrie Marca după Turcia - România 1-0

Ziariștii spanioli sunt de părere că Turcia nu ar fi reușit "să spargă gheața" împotriva României, dacă Arda Guler nu l-ar fi servit decisiv pe Ferdi Kadioglu.

"Cu Arda Guler, până la capătul lumii. El a deblocat meciul cu o pasă de gol magnifică, pe care Kadioglu a transformat-o în singurul gol al partidei.

Arda Guler a adus Turcia mai aproape de Cupa Mondială. Atacantul turc și-a condus echipa și a rupt echilibrul în meciul cu România printr-o pasă decisivă splendidă, pe care Kadioglu a transformat-o în gol. Acea reușită unică lasă Turcia la un singur pas de calificarea în Statele Unite vara viitoare. Echipa lui Montella mai are de trecut un ultim obstacol.

Meciul s-a dovedit dificil pentru Turcia, care nu a găsit soluții pentru a sparge o defensivă solidă, ce a oferit foarte puține ocazii de gol. Chiar și așa, dominația gazdelor a fost clară, sub conducerea unui Arda Guler excelent, însă le-a lipsit precizia necesară în treimea ofensivă pentru a închide partida", scriu cei de la Marca.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia- România 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Echipele utilizate

Turcia: Cakir – Mert Muldur, Akaydin, Bardakci, Ferdi Kadioglu – Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Can Kahveci 90') – Bariş Yilmaz (Kokcu 78'), Arda Guler (Kabak 90'), Kenan Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella

România: I. Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin (Fl. Tănase 66'), V. Dragomir – Man, I. Hagi (Stanciu 71'), Mihăilă (Baiaram 88') – Bîrligea (Miculescu 88'). Selecționer: Mircea Lucescu