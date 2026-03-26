Cele două reprezentative și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 19:00, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”, în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026.

Turcii s-au impus la capătul celor 90 de minute și se vor duela cu Kosovo marți seară, de la 21:45, în finala barajului, la Priștina. Kosovarii au trecut de Slovacia cu 4-2.

Unicul gol al meciului Turcia - România a fost înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53, după un assist de excepție marca Arda Guler, puștiul lui Real Madrid cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Cine a fost cel mai slab tricolor din Turcia - România

Potrivit portalului SofaScore, Andrei Rațiu a fost cel mai slab tricolor de la Istanbul. El a fost notat cu 6. Media echipei a fost de 6.52, iar al doilea cel mai slab jucător conform sursei menționate a fost Valentin Mihăilă (6.1).

Ionuț Radu (6.8) - Rațiu (6), Drăgușin (6.7), Burcă (6.6), Bancu (7) - Răzvan Marin (6.2), Vlad Dragomir (6.4) - Dennis Man (6.4), Ianis Hagi (6.5), Valentin Mihăilă (6.1) - Daniel Bîrligea (6.7)

Dintre rezerve, doar Florin Tănase (6.4) și Nicolae Stanciu (6.9) au fost notați. David Miculescu și Ștefan Baiaram, intrați pe teren în minutele 87 și 88, au evoluat prea puțin să fie punctați de SofaScore.