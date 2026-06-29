Golul prin care Stephen Eustaquio a calificat echipa Canadei în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, este o reuşită de care părinţii săi ar fi fost mândri, a declarat selecţionerul Jesse Marsch, după meciul cu Africas de Sud, desfăşurat duminică la Los Angeles.

Mijlocaşul de 29 de ani a decis soarta meciului cu un demivoleu din marginea careului în minutele suplimentare (90+2), fiind o recompensă meritată pentru un jucător care a suferit o profundă tragedie personală, a subliniat Marsch. ''Nu mă pot gândi la un om care să merite mai mult dintr-un grup de persoane incredibile'', a spus tehnicianul american după victoria cu 1-0 a echipei sale.

Eustaquio și-a pierdut ambii părinți

''Poate Steph merită cel mai mult un astfel de moment. Aşa că sunt fericit pentru el şi cred că părinţii săi privesc de acolo de sus şi au văzut asta'', a transmis Marsch. Eustaquio şi-a pierdut ambii părinţi la aproape un an distanţă, mama în aprilie 2023 şi tatăl în mai 2024.

Marsch a spus că Eustaquio a întruchipat leadership-ul şi calmul la care echipa sa a lucrat: ''Steph cred că este unul dintre cei mai de nădejde oameni din echipă şi înţelege ce încercăm să realizăm ca grup.. Discutăm mult despre a avea linişte în joc... A fost bine să-l văd în acel moment că s-a gândit cum să lovească mingea mai bine pentru a avea cea mai bună şansă de a marca''.

Selecţionerul echipei Canadei a mai spus că această victorie va avea un impact de durată acasă.

''Momentul golului înseamnă că această victorie este incredibil de dramatică. Eu cred că va avea un impact imens în Canada în a inspira oamenii'', a explicat Jesse Marsch.

Pe cine va înfrunta Canada în optimile CM 2026

Antrenorul a declarat că echipa a fost dezamăgită că a trebuit să plece din Canada după meciurile din grupă şi să joace la Los Angelesm, dar acest lucru nu a fost o problemă, deoarece este obişnuită să joace la sud de graniţă. ''Suntem obişnuiţi să jucăm în State. De fapt, jucăm mai multe meciuri în State decât în Canada'', a subliniat Marsch.

În optimile de finală, Canada va înfrunta învingătoarea dintre Olanda şi Maroc, într-un meci care va avea loc pe 4 iulie, la Houston.

''Simt că e o lovitură liberă şi încercăm să o transformăm, să facem totul pentru a vedea dacă putem găsi o cale să câştigăm'', a afirmat Marsch, care a descris Marocul ca fiind un ''gigant modern'', iar Olanda, ''un gigant tradiţional''.

Selecţionata Canadei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 1-0 (0-0), duminică, pe Los Angeles Stadium, în primul meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

Canada, care până la acest turneu nu avea niciun punct câştigat la Cupa Mondială, atinge în premieră această fază a competiţiei, graţie golului marcat de Stephen Eustaquio (90+2). Agerpres