Selecționerul calificat în 16-imile Mondialului se gândește la retragere: "Am 55 de ani în fotbal"

Selecționerul calificat în 16-imile Mondialului se gândește la retragere: &quot;Am 55 de ani în fotbal&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Hugo Broos nu ştie dacă va mai fi selecţionerul Africii de Sud după Cupa Mondială.

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Hugo BroosAfrica de Sud
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Hugo Broos a calificat Africa de Sud în şaisprezecimile de finală, unde "Bafana Bafana" vor întâlni Canada duminică, la Los Angeles, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Hugo Boos ar putea părăsi Africa de Sud după Cupa Mondială

"Acum câteva luni, am spus că trebuie să se termine acum. Am 74 de ani. Aveam 19 ani când am semnat primul meu contract profesionist. Asta înseamnă 55 de ani în fotbal: inevitabil, e sfârşitul. Dar cu cât se apropie momentul, cu atât te gândeşti mai mult la el. Vom vedea. Deocamdată, nu ştiu", a declarat antrenorul belgian.

Într-o conferinţă de presă, Hugo Broos a subliniat că îi este dor de nepoţii săi şi că vrea să petreacă mai mult timp cu familia. "Îmi menţin decizia, dar am spus întotdeauna că nu vreau doar să merg acasă şi să beau cafea pe canapea. Încă am prea multă energie. Poate că putem găsi o soluţie care să mă scutească de a fi în Africa de Sud atât de des şi să-mi permită să petrec mai mult timp cu familia mea, dacă asta e posibil."

Fostul antrenor al lui FC Bruges şi Anderlecht, campion al Africii în 2017 cu Camerunul, a reuşit să ducă Africa de Sud în premieră în fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale, în ciuda unei înfrângeri cu 0-2 în faţa Mexicului în meciul de deschidere. "Putem spune deja că această Cupă Mondială este un succes pentru noi. Dar odată ce eşti acolo, vrei să câştigi", a spus Broos.

Dacă Africa de Sud ar reuşi să ajungă în optimi de finală, unde ar înfrunta câştigătoarea meciului Olanda - Maroc, "ar fi cu adevărat un miracol pentru Bafana Bafana", a recunoscut el.

Agerpres

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