Momentele de la Corvinul, Rapid, Dinamo, Fiorentina, Roma sau națională i se derulează cu încetinitorul prin fața ochilor. Revede secvențe de tot felul. Prima selecție de la reprezentativa de tineret, strălucirea din ochii părinților, intervențiile la sacrificiu sau golurile primite.

Nu regretă ceva. Nimic. Și-a ales carierea în antrenorat, dar uneori îl mai bate gândul chiar să se reapuce de "portărie". În ziua în care împlinește 45 de ani, Bogdan Lobonț (86 de selecții) la națională vorbește într-un interviu pentru Sport.ro despre fotbal în ritm alert, oameni apropiați sau întâmplări care i s-au lipit de suflet.

Bogdan Lobonț împlinește 45 de ani

Te-ai stabilit în România de mai mult timp. Călătorești cu metroul, mergi pe jos... Ce citești pe chipurile oamenilor? Ce-ți transmit?

Văd mai ales oameni gânditori. Dar am văzut foarte mulți și bucuroși, unii mai triști, ține de o națiune. Nu putem să fim toți fericiți sau toți triști, am văzut toate nuanțele.

Care e cel mai haios lucru care ți s-a întâmplat în metrou?

În metrou?

Da.

Am rămas surprins pentru că un domn în vârstă, pe la 70 de ani, m-a recunoscut. Eu purtam mască și aveam fesul pe cap. Se uita la mine, apoi s-a apropiat timid și m-a întrebat: "Nu vă supărați, sunteți Bogdan Lobonț?".

Și cum ai reacționat?

"Nu mă supăr, sunt Bogdan Lobonț!", i-am spus. "Aaa, da, că v-am recunoscut", mi-a replicat cu o licărire în privire. E frumos pentru că te face să fii ancorat în realitate. Am zis WOW, m-a recunoscut acel domn, aveam și mască! Am simțit în privirea lui bucurie că m-a recunoscut, că m-a văzut de aproape.

Dacă ai fi acum selecționer la naționala mare, ai considera că ai o arie largă de selecție sau una restrânsă?

De ce se pleacă mereu de la naționala mare!? Trebuie să se plece de jos, de jos trebuie să construiești absolut tot. Visul meu este ca fotbalul românesc să fie unde a fost odată. Se poate! Avem capacitate, avem talent, doar trebuie să ne punem să muncim, ca să curățăm de praf tot ce a fost până acum.

Nu știu de ce nu putem să facem și a doua oară, și a treia oară, de câte ori este nevoie. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere pentru că resurse sunt. Ne trebuie răbdare, răbdare, răbdare! Ne trebuie energie pentru că nu putem lua totul de-a gata.

Spui "trebuie să muncim!". Pe cine incluzi aici?

Când spun să muncim, mă refer la toată lumea! de la cel mai mare până la cel mai mic. Cel care e sus trebuie să delege, ceilalți care sunt delegați trebuie să-și facă datoria în funcție de competențele pe care le au.

"Câteodată mă bate gândul să mă reapuc! Dacă mă pregătesc, aș mai putea juca!"

Care e viziunea ta despre antrenorat?

Trebuie să fii pregătit din toate punctele de vedere, trebuie să știi nu numai fotbal, ci tot ce ține de fiziologie, de anatomie, să știi cum gestionezi jucătorii. Trebuie să cunoști foarte bine și resursele umane - e complex, ai nevoie de multe, îți trebuie și timp pentru că nu poți să fii pregătit peste noapte. Fotbalul nu e doar tehnică și tactică, e pregătire fizică, fiziologie, trebuie să cunoști foarte multe domenii ca să profesezi la un nivel cât mai ridicat.

Duci dorul carierei de fotbalist?

Câteodată mă bate gândul să mă reapuc. Când văd ce se întâmplă în fotbalul nostru, numai portari de handbal și hochei!? Dacă mă pregătesc, îți spun sincer că aș mai putea juca. Fără falsă modestie, nu că aș fi arogant...

Cei trei jucători de la naționala U20 de care e mulțumit cum au progresat

Spune-mi trei jucători pe care i-ai antrenat la Under 20 și ești mulțumit cum au progresat.

(prompt) Grameni! A făcut un salt mare în ultimul timp, are calitate. Apoi Otto Hindrich după ce s-a transferat în Ungaria. Andrei Coubis la fel, mă impresionează.

E tipul fotbalistului muncitor, muncitor, trage cu dinții la antrenamente. S-a născut în România și, dacă nu mă înșel, la vârsta de 2 ani a plecat în Italia. Îi prevăd o carieră importantă la Milan sau în altă parte, depinde doar de el. Copilul e bun, e foarte bun!

Care e cea mai haioasă zi de naștere pe care ai sărbătorit-o?

Nu-mi amintesc nicio zi specială. 26 de ani, atât timp cât am activat ca jucător, mai mult sau mai puțin au fost la fel.

Ești cel care face mai mult cadouri sau primește cadouri?

Îmi place să fac cadouri, dar pentru mine cadoul nu e ceva material. Pot să fac cadou cuiva și spunându-i o vorbă bună - cred că e cel mai important cadou din punctul meu de vedere, o vorbă bună spusă la momentul potrivit e mult mai importantă ca orice.

Cinci lucruri memorabile care i s-au întâmplat în cariera de fotbalist

Împlinești 45 de ani. Extrage patru-cinci lucruri memorabile care ți s-au întâmplat în cariera de fotbalist!

Bine, sunt prea multe...

Spune-mi patru sau cinci!

Bine, hai că mă străduiesc.

Zi-mi cinci!

Pe primul loc muncă, pe al doilea muncă, pe al treilea muncă, pe al patrulea muncă, pe al cincilea muncă.

De ce îmi spui muncă și nu-mi dai un exemplu dintr-un meci?

Îți spun muncă pentru că munca te răsplătește în tot ceea ce faci, are efecte. De la muncă intervine energie, voința, determinare, perseverență, succese. Bineînțeles că intervin și eșecuri... Dar eșecurile eu le văd ca pe un moment de creștere. E imposibil dacă muncești să nu eșuezi, e inuman. Mai eșuează și un program la un computer.

Dacă tot vorbim de eșecuri, care e eșecul pe care l-ai digerat cel mai greu?

Peste unele am trecut mai ușor, peste unele mi-a luat ceva timp ca să trec, dar eșecurile m-au făcut, m-au întărit, persoana care sunt azi.

Bogdan Lobonț: "Eu am țipat mai mult la Chivu" / "Mulți fundași se făceau că nu mă aud, dar îi bastonam eu"

Un portret robot al portarului ideal cum ar arăta?

Din punctul meu de vedere e simplu: portarul întâi trebuie să apere pentru că s-a făcut portar. În ultima perioadă trebuie să stăpânească și jocul de picior ca să știe când să joace scurt, când să joace mediu i când trebuie să joace lung. Trebuie să știe să iasă pe centrări, trebuie să apere spațiul din fața lui și implicit din spatele fundașilor. Ăsta e portretul portarului ideal.

Și din toată cariera ta cu ce fundaș central te-ai înțeles cel mai bine?

Cristi Chivu, numărul 1.

A țipat el mai mult la tine sau tu mai mult la el?

Hahahahahaa! Eu mai mult la el!

Se mai făcea și că nu te aude?

Din spate e mai ușor să țipi la ei, la fundașii din fața ta.

A fost el sau alți fundași care din când în când se mai făceau că nu te aud?

Cred că...Majoritatea... Majoritatea, dar îi bastonam pe toți. Nu e un lucru confortabil să-l auzi pe unul în spatele tău 90 minute să țipe la tine.

Cristi Chivu s-a retras la un moment când putea să mai joace. I-ai transmis un sfat?

Nu. Ne consultam atât timp cât jucam împreună, în cele mai multe cazuri. Referitor la decizia pe care a luat-o nu pot să zic că i-am dat vreun sfat. Ritmul intens pe care l-a avut, accidentările grele pe care le avea... Poate că toate astea l-au făcut să ia decizia.

Alisson și Ochoa, preferații lui Bogdan Lobonț

Care portar e preferatul tău din fotbalul azi?

Intern?

Din toată lumea.

Alisson îmi place foarte, foarte mult, dar sunt foarte bucuros, foarte foarte bucuros că Ochoa a ajuns, în sfârșit, în Serie A. De foarte mult timp îmi place.

Dar Ochoa a luat opt goluri acum.

Numai în pielea lui să nu fii, nu e deloc confortabil. Eu nu știu că n-am luat atâtea - dar poate să explice Morgan De Sanctis pentru că e director sportiv acolo. Și el a luat șapte de la Bayern Munchen, eu nu am luat atâtea. Cinci am luat!

Bogdan Lobonț: "M-a urmărit foarte mult timp golul primit de la Gravesen"

Cu Danemarca.

Și cu Saint-Etienne.

Te-a urmărit mult golul primit de la Gravesen în meciul cu Danemarca (2-5)?

M-a urmărit foarte mult timp.

A contat și nisipul de pe 23 August în rezultatul final?

Nu, e alibi, cum au dat ei cinci, așa și noi trebuia să dăm cinci, nu ajută niciodată starea gazonului doar o echipă. Ar fi bine să nu mai ascundem în spatele alibiurilor, ar fi bine să trecem la treabă.

Aveai vreun ritual la meciuri cum era cel al lui Barthez cu Blanc?

Nu. Le spuneam că sunt convins că veți face cel mai bun meci din cariera voastră.

Hai să trecem la altceva. Cum ar arăta Top 3 al celor mai bune meciuri?

Asta chiar e dificil de zis.

Atunci te întreb altfel. Zi-mi un meci de suflet.

Partidă de suflet întipărită în minte e sfertul de finală cu Milan de pe San Siro (AC Milan - Ajax 3-2), am făcut un meci bun per total, meciul de la Constanța contra Olandei, golul marcat de Dorin Goian, meciurile de la Euro din 2008.

Te-a ambiționat "Grupa Morții" de la Euro 2008?

Ne-a ambiționat pe toți, aveam campioana mondială în grupă, vicecampioana mondială și Olanda. Mi-aduc aminte că la tragerea la sorți nu ne dădea nimeni vreo șansă, iar la întoarcerea în țară ne-au făcut toți cu ou și oțet.

Ratarea lui Adi Mutu de la 11 metri cum s-a văzut din poartă în poartă? Te-ai uitat?

Normal că m-am uitat! Ceva neplăcut. Am avut doar două sau trei când mă întorceam cu spatele și așteptam reacția publicului, în general mă uitam.

"Florin Niță e o persoană fantastică. Viitorul? E liber să facă ce vrea inima lui!"

Din postura fostului portar de națională, ce sfat i-ai da lui Florin Niță, care acum nu mai apără la Sparta Praga și a pierdut și echipa națională?

Depinde doar ceea ce vrea să facă el cu cariera lui, sunt convins că are alături de el persoane cu care se consultă, care analizează situațiile prin care trece. Ce pot să spun eu că din punct de vedere uman, e o persoană fantastică, asta l-a ajutat să ajungă Florin Niță cel care este azi... Nu că nu evoluează la cehi, să nu fiu înțeles greșit.

Ar fi un pas în spate să revină în România sau și-ar relansa cariera?

Depinde doar ceea ce vrea să facă. Dacă el consideră să se întoarcă, e liber să facă ce vrea inima lui. El știe foarte bine, ca de altfel orice jucător care a ales meseria asta - e liber să facă ce vrea.

Avem doi portari în Serie A. Tătărușanu - retras -, dar poate mai putea fi convins să joace la națională, și Ionuț Radu. Niciunul nu mai e la națională. De ce?

Trebuie să-i întrebi pe ei, nu pe mine. Radu a început bine sezonul, apoi a avut un moment mai neplăcut. Tătă? Știm care e rolul lui la AC Milan, are posibilitatea să joace la Milan, depinde de fiecare cum își gestionează cariera. Nu pot eu să-mi spun părerea despre ei, sunt destui părerologi prin România.

"Stai puțin! Dar Brescia Romena? Dacă avem jucători români în Serie B, asta nu înseamnă că n-avem valoare"

Cum ți se pare faptul că sunt mulți români în Serie B? E un lucru bun pentru ei?

Stai puțin! Dar Brescia!? Am reușit să facem o dată - la Mondialul din 94 - eu eram mai tânăr și mai zvăpăiat - erau Hagi, Răducioiu - Și Serie B e o rampă de lansare pentru jucătorii noștri. Dacă avem jucători români în Serie B asta nu înseamnă că n-avem valoare. Juventus a luat un jucător de la Frosinone în vară, a jucat în Serie B. (n.r.: Federico Gatti - 24 de ani - are două selecții în reprezentativa Italiei). Trebuie să realizăm că jucătorul român are talent. Are talent, are calitate.

"Intervenția lui Martinez din minutul 113 al finalei din Qatar a fost una eficientă, nu a fost una wow!"

Ce portar ți-a plăcut cel mai mult de la Campionatul Mondial?

Cel mai bun portar?

Da.

Mmm (secunde de gândire). Nu m-au făcut să exult prea tare portarii. Am o slăbiciune pentru Alisson, îmi pare rău că a ieșit devreme. Ochoa... Ei doi mi-au plăcut cel mai mult.

Dar Emiliano Martinez a câștigat trofeul pentru cel mai bun portar.

Martinez de la Argentina era firesc să fie numit cel mai bun portar, a apărat penalty-uri

Intervenția lui din minutul 113 a fost grea sau una normală?

A fost una norocoasă. Acum toți.. mamă, șpagat ca la handbal! A fost una de portar de handbal, asta nu înseamnă că din punct de vedere fotbalistic a fost una wow! A fost una eficientă, asta pot să spun.

Pentru gestul de la ceremonia de premiere are vreo scuză?

Gestul nu l-am văzut, am fost în emisiune.

Era euforic că a primit Mănușa de Aur. Tu mai ai mănuși?

Cred că mai am, am mai dat mănuși, nu știu dacă mai am două perechi, n-am fost genul care să colecționez.

Poze, articole din ziare?

Poze și articole le are tata, el le-a colecționat.

Simțeai că-l faci fericit?

Câteodată îmi arăta, câteodată nu, erau meciuri și uneori mă bastona că n-am făcut bine anumite lucruri, mă analiza la sânge, dar mi-a făcut un mare bine pentru că am ajuns să joc pentru națională, să joc mult timp la cel mai înalt nivel.

Naționala de seniori are în prezent un lider?

În momentul de față nu.

Și e un dezavantaj?

Se pot construi liderii ăștia despre care vorbește toată lumea, e simplu, se pot construi. Un lider se construiește.

Ai jucat alături de lideri, ai fost lider, dar aș vrea să te întreb despre un lider parcă din altă epocă.

De cine?

De liderul naționalei la Europeanul de tineret din 1998.

Aaa, "Hagi-Luțu"!?

Chiar el!

Luțu era vârful de lance, era cel mai bun produs al generației. Mi-aduc aminte că făcuse pasul de la Craiova la Galatasaray, bun de tot. Plecase și Sabin la Fenerbahce, Reghe era încă la Steaua, Contra, era la Dinamo, dar Luțu era vârful, îi spuneam Hagi-Luțu. Erau și ceilalți Iencsi, Roșu, Tararache, Dănciulescu, Ciocoiu, Trică. O generație senzațională... Eu jucam sub vârstă, pentru că sunt născut în 1978.

Te aprecia Victor Pițurcă.

Nea Piți avea ochi, m-am înțeles mereu cu bine el, uneori nici nu era nevoie să spună ceva, era de ajuns să arunce o privire spre mine. Am jucat din 1997, din momentul în care am venit de la Corvinul la Rapid, prima acțiune, era el cu Gabi Boldici, ce preparatori fizici? Amintiri pentru Wikipedia...

România, la Euro de tineret din 1998

Portari: Bogdan Lobonț (Rapid), Tiberiu Lung (Universitatea Craiova)

Fundași: Cosmin Contra (Dinamo), Laurențiu Reghecampf (Steaua), Iulian Miu (Steaua), Adrian Iencsi (Rapid), Cornel Frăsineanu (Universitatea Craiova), Marius Iordache (Universitatea Craiova)

Mijlocași: Mihai Tararache (Dinamo), Erik Lincar (Steaua), Florentin Petre (Dinamo), Cătălin Hîldan (Dinamo), Ionuț Luțu (Universitatea Craiova), Eugen Trică (Universitatea Craiova), Cătălin Liță (FC Național), Cătălin Munteanu (Steaua), Robert Vancea (Universitatea Craiova)

Atacanți: Ionel Dănciulescu (Steaua), Adrian Mihalcea (Dinamo), Cristian Ciocoiu (Steaua)

"Mitea devenise unul dintre jucătorii pe care Zlatan Ibrahimovic îi aprecia la Ajax. Și fanii îl apreciau pe Mitea. Eu eram de nu știu cât timp acolo și suporterii scandau Mi-tea! Mi-tea! Mi-am zis în gând: "Uite ce le-a intrat Nicky la inimă!"

"Cu Totti am vorbit de Sărbători, l-am văzut invitat special în Qatar, la Campionatul Mondial. Dacă el nu era invitat, care a câștigat Cupa Mondială, cine să fie? Eu!?"

"Pe Gianluca Vialli nu l-am întâlnit. Cu Sinisa Mihajlovic am interacționat în 2000, pe Ghencea, în România - Serbia, mi-a și dat gol. S-a terminat 2-1 pentru noi, cu Boloni antrenor. Bărcăuan a dat al doilea gol, primul l-a dat Denis Șerban. Bărcăuan a jucat la echipa națională și ca atacant, și ca fundaș cu Nea Puiu selecționer"

Ce dorințe îți pui la 45 de ani?

Să fiu sănătos, sănătate familiei mele, să văd români fericiți pe stradă, în metrou. Și mi-aș dori să văd din nou naționala mare sus, așa cum spuneam la începutul discuției. Cu multă muncă, talent avem.

O ultimă întrebare? Pe ce loc te-ai pune într-un top al celor mai buni portari români din istorie?

Aici îi las pe cititori să răspundă.

86 de selecții a strâns Bogdan Lobonț în naționala României

Cariera lui Bogdan Lobonț

Școlit la Corvinul Hunedoara, Lobonț a mai jucat în România pentru Rapid și Dinamo. Prima experiență în străinătate a fost la Ajax Amsterdam, după care au urmat Fiorentina și AS Roma, în Serie A.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat perioada de antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, grupare alături de care a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent este liber de contract.