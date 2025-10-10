Sărbătoare în Austria înaintea meciului cu România: Marko Arnautovic a intrat în istorie: "Rămăsesem fără aer"

Austria a distrus San Marino, scor 10-0, în grupa H din preliminariile CM 2026, grupă din care face parte și România. Patru dintre goluri au fost înscrise de veteranul Marko Arnautovic, care a devenit astfel cel mai bun marcator din istoria naționalei.

Marko Arnautovic a devenit cel mai bun marcator din istoria Austriei



Atacantul de la Steaua Roșie Belgrad a ajuns la 45 de goluri în 128 de apariții și l-a depășit pe Toni Polster (44 de goluri în 95 de meciuri).



"Cele mai frumoase momente din viață mea au fost când mi s-au născut copiii, iar acesta de azi vine imediat după. Este ceva extraordinar. M-am născut în Austria, am crescut aici, dar nu mă așteptam niciodată să ating un astfel de record.



Am fost foarte emoționat. Rămăsesem fără aer. Nu știam dacă să râd, să plâng sau să urlu. Înaintea meciului i-am spus team manager-ului să nu vorbim deloc despre posibilitatea de a bate acest record. Dacă se întâmplă, se întâmplă. După al doilea gol, am realizat că toată lumea își dorea să mai înscriu încă două", a spus Arnautovic, potrivit Laola1.

