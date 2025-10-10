Cu trei zile înainte de duelul cu România, Austria a întâlnit-o pe San Marino în preliminariile pentru Mondial, iar austriecii și-au făcut praf adversarii.

Toni Polster: ”San Marino e o echipă de pizzari!”

Austria s-a impus cu 10-0, iar Arnautovic a marcat de patru ori și a ajuns la un total de 45 de goluri în 128 de meciuri la echipa națională, depășind recordul lui Polster, care, în 95 de meciuri, a înscris 44 de goluri.

Toni Polster a reacționat după ce recordul i-a fost doborât de Arnautovic. Fostul fotbalist s-a arătat indignat de nivelul extrem de scăzut al reprezentativei din San Marino, pe care a numit-o ”echipă de pizzari”. Totodată, Polster l-a aplaudat pe Arnautovic, însă nu a uitat să sublinieze faptul că el a marcat 44 la naționala Austriei în doar 95 de meciuri.

”Asta e o echipă de pizzari, nu o echipă națională. Nu au ce căuta pe scena internațională. În vremea mea nu exista o echipă atât de slabă (n.r. întrebat dacă ar fi reușit să marcheze patru goluri împotriva lui San Marino).

Felicitări, îi doresc tot ce e mai bun! Marko are mai multe selecții internaționale decât mine și s-a menținut mereu în formă. Dar e și o realizare faptul că a rămas atâta timp în atenția echipei naționale”, a spus Toni Polster, conform Krone.

