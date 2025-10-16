În cazul în care va încheia pe locul 3 în grupa de calificare, România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți pentru play-off-ul din martie și va fi repartizată în semifinale împotriva unei naționale din prima urnă valorică.

Gianluigi Donnarumma: "Italia merge la Mondial, nu am niciun dubiu"

În prima urnă se va afla cu siguranță Italia, care va încheia pe locul secund în grupa I, acolo unde Norvegia este lider autoritar.

Devine astfel posibil o semifinală a barajului între Italia și România, pe terenul Squadrei Azzurra. Portarul Gianluigi Donnarumma este ferm convins că naționala sa va trece de play-off și va ajunge la Cupa Mondială, indiferent de numele adversarelor din play-off.

Italia are însă amintiri neplăcute cu meciurile de baraj. A ratat ultimele două ediții de Cupă Mondială tocmai în urma unor astfel de dueluri, înainte edițiilor din 2018 și 2022.

"Nu se va întâmpla și pentru a treia oară. Nu are cum să se întâmple! Această echipă națională va merge la Cupa Mondială. Nu am niciun dubiu.



Lecțiile din trecut ne ajută. Nu vom subestima pe nimeni și nu vom trata nicio națională cu superioritate. Avem acum un grup unit, care va fi pregătit atunci când va veni momentul barajului. Până în martie vom avea mai mult timp să înțelegem ideile selecționerului.



Meciurile de la baraj nu ne sperie. Această nouă națională a Italiei are un grup sănătos, frumos și unit. Pot spune asta cu certitudine. Ne simțim bine împreună", a spus Donnarumma, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Gattuso își face bagajul dacă ratează Mondialul



Italia a învins Israel, marți seară, scor 3-0, iar Squadra Azzurra nu mai poate pierde locul 2 în grupa I din preliminariile CM 2026. În schimb, naționala condusă de Gennaro Gattuso și-a luat adio de la locul 1 și calificarea directă, având în vedere că liderul Norvegia are 3 puncte în plus și un golaveraj formidabil, +26.

Gennaro Gattuso, instalat în această vară la naționala Italiei, are un parcurs perfect: 4 victorii în 4 meciuri și nu mai puțin de 16 goluri marcate. Întrebat cât este și meritul său pentru aceste rezultate, fostul mare mijlocaș a spus că va sărbători doar dacă va duce naționala la Mondial.



"Îmi voi asuma merite dacă îmi îndeplinesc obiectivul. În caz contrar, mă voi duce să locuiesc departe de Italia", a spus Gattuso, după meciul cu Israel.

Italia nu a jucat la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. În ambele ocazii a cedat la baraj: 0-1 contra Suediei în lupta pentru CM 2018 și 0-1 contra Macedoniei de Nord în cursa pentru CM 2022.



Aflat la prima experiență ca selecționer, fostul mare jucător al lui AC Milan a explicat ce ar trebui să corecteze Italia până la meciurile de baraj din martie.



"Am spus deja că e un vis să mă aflu în postura de selecționer al Italiei. Existau antrenori cu mai multă experiență decât mine, însă am fost ales, iar asta mă obligă să am parte de multă responsabilitate. Le mulțumesc pentru încredere celor din Federație și lui Buffon.



Am senzația că uneori ne speriem când primim gol. Trebuie să ne îmbunătățim la acest aspect și să nu mai fim așa când suntem conduși. În rest, sunt mulțumit. Am realizat multe lucruri bune și luna trecută, dar azi am văzut o echipă total diferită. Trebuie să continuăm pe același drum", a mai spus Gattuso.

