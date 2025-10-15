Italia a învins Israel, marți seară, scor 3-0, iar Squadra Azzurra nu mai poate pierde locul 2 în grupa I din preliminariile CM 2026. În schimb, naționala condusă de Gennaro Gattuso și-a luat adio de la locul 1 și calificarea directă, având în vedere că liderul Norvegia are 3 puncte în plus și un golaveraj formidabil, +26.

Italia - România, posibil duel la barajul pentru CM 2026



Astfel, pentru Italia este clar că va juca la barajul din martie. Trupa lui Gattuso se va afla în prima urnă valorică, iar în semifinale, pe 26 martie, va primi vizita unei formații din urna a patra.



În urna a patra s-ar putea afla și România, însă cu condiția ca tricolorii să termine pe locul 3 și să beneficieze de prezența la baraj datorită parcursului din Nations League.

Gattuso își face bagajul dacă ratează Mondialul



Gennaro Gattuso, instalat în această vară la naționala Italiei, are un parcurs perfect: 4 victorii în 4 meciuri și nu mai puțin de 16 goluri marcate. Întrebat cât este și meritul său pentru aceste rezultate, fostul mare mijlocaș a spus că va sărbători doar dacă va duce naționala la Mondial.



"Îmi voi asuma merite dacă îmi îndeplinesc obiectivul. În caz contrar, mă voi duce să locuiesc departe de Italia", a spus Gattuso, după meciul cu Israel.

Italia nu a jucat la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale. În ambele ocazii a cedat la baraj: 0-1 contra Suediei în lupta pentru CM 2018 și 0-1 contra Macedoniei de Nord în cursa pentru CM 2022.



Aflat la prima experiență ca selecționer, fostul mare jucător al lui AC Milan a explicat ce ar trebui să corecteze Italia până la meciurile de baraj din martie.



"Am spus deja că e un vis să mă aflu în postura de selecționer al Italiei. Existau antrenori cu mai multă experiență decât mine, însă am fost ales, iar asta mă obligă să am parte de multă responsabilitate. Le mulțumesc pentru încredere celor din Federație și lui Buffon.



Am senzația că uneori ne speriem când primim gol. Trebuie să ne îmbunătățim la acest aspect și să nu mai fim așa când suntem conduși. În rest, sunt mulțumit. Am realizat multe lucruri bune și luna trecută, dar azi am văzut o echipă total diferită. Trebuie să continuăm pe același drum", a mai spus Gattuso.

