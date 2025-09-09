VIDEO ”Negri” și ”maimuțe”! Scandal rasist la adresa liderului grupei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026

&rdquo;Negri&rdquo; și &rdquo;maimuțe&rdquo;! Scandal rasist la adresa liderului grupei &icirc;n preliminariile Campionatului Mondial din 2026 CM 2026
Alexandru Hațieganu
Suporterii din El Salvador au avut ceva de împărțit cu jucătorii din Surinam.

Surinamezii au acuzat manifestări rasiste ale suporterilor gazdă la meciul pe care l-au câştigat cu scorul de 2-1 în El Salvador, luni, în preliminariile CONCACAF ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, transmite AFP.

Selecţionerul oaspeţilor, Stanley Menzo, fostul portar al lui Ajax Amsterdam, şi fundaşul Shaquile Pinas s-au plâns la conferinţa de presă de comportamentul suporterilor salvadorieni, care li s-ar fi adresat cu apelative precum ''negri'' şi ''maimuţe'' când surinamezii sărbătoreau victoria, informează Agerpres.

Surinam nu s-a calificat niciodată la o Cupa Mondială, dar conduce în Grupa A a Confederaţiei de fotbal a Americii de Nord, centrale şi Caraibelor.

Rezultatele înregistrate luni în preliminariile CM 2026 din CONCACAF: Surinam, lider în Grupa A

Grupa A

Panama - Guatemala 1-1

El Salvador - Surinam 1-2

Clasament:

1. Surinam 4 puncte

2. El Salvador 3

3. Panama 2

4. Guatemala 1

Câştigătoarele grupelor se califică direct la CM 2026, iar cele mai bune două echipe de pe locurile doi dispută baraje intercontinentale.

Foto: Surinaamse Voetbal Bond

