Surinamezii au acuzat manifestări rasiste ale suporterilor gazdă la meciul pe care l-au câştigat cu scorul de 2-1 în El Salvador, luni, în preliminariile CONCACAF ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, transmite AFP.

Selecţionerul oaspeţilor, Stanley Menzo, fostul portar al lui Ajax Amsterdam, şi fundaşul Shaquile Pinas s-au plâns la conferinţa de presă de comportamentul suporterilor salvadorieni, care li s-ar fi adresat cu apelative precum ''negri'' şi ''maimuţe'' când surinamezii sărbătoreau victoria, informează Agerpres.

Surinam nu s-a calificat niciodată la o Cupa Mondială, dar conduce în Grupa A a Confederaţiei de fotbal a Americii de Nord, centrale şi Caraibelor.

