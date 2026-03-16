Mesaj pentru selecționer, chiar înainte de Turcia - România: "Măcar 5-10 minute dacă aș juca"

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Mircea Lucescu a anunțat lotul preliminar pentru duelul cu Turcia, care cuprinde doar jucători din străinătate, iar lista finală va fi publicată în această săptămână.

Ahmetcan Kaplan speră să debuteze la naționala Turciei chiar în duelul cu România

De partea cealaltă, Vincenzo Montella păstrează suspansul în privința jucătorilor convocați. În ultima perioadă, mai mulți fotbaliști turci și-au exprimat public dorința de a fi în lot la duelul cu România de la Istanbul.

Printre ei se numără și Ahmetcan Kaplan (23 de ani), fundașul central de la NEC Nijmegen, care nu a apucat încă să debuteze la naționala de seniori a Turciei. Stoperul a fost în lotul pentru EURO 2024, însă nu a prins niciun minut.

Kaplan, care spune că este încrezător că va prinde lotul Turciei pentru acest duel, a fost adversarul lui Dennis Man în weekend, la partida din Eredivisie dintre PSV Eindhoven și NEC Nijmegen, scor 2-3.

"E visul oricărui fotbalist născut în această țară să joace pentru echipa națională și să poarte acel tricou. Am trăit niște emoții extraordinare când am fost în lot.

Cred că ne vom califica la Cupa Mondială pentru că avem jucători cu calități foarte bune.

Și dacă aș juca măcar 5-10 minute într-un meci la echipa națională ar însemna enorm pentru cariera mea. Muncesc din greu și încerc să demonstrez în fiecare joc că sunt pregătit. Dacă voi continua la fel, cred că voi prinde lotul", a spus Kaplan, potrivit Ajansspor.

Ahmetcan Kaplan s-a format la Trabzonspor, iar în 2022 a fost cumpărat de Ajax cu 9,5 milioane de euro. Vara trecută, formația din Amsterdam l-a împrumutat la NEC Nijmegen.

