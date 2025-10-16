După două ediții consecutive ratate, Italia va lupta pentru prezența la Cupa Mondială din 2026. Trupa lui Gennaro Gattuso știe deja că va fi nevoită să evolueze la baraj, având în vedere că nu mai poate devansa liderul Norvegia, din grupa preliminară.

Italienii ar vrea să amâne întreaga etapă din Serie A înainte de barajul pentru CM 2026



Pentru a oferi un sprijin suplimentar echipei naționale, Gabriele Gravina, președintele Federației Italiene de Fotbal, și-ar dori ca întreaga etapă cu numărul 30 din Serie A să fie amânată. Este vorba de runda programată în weekend-ul 21-22 martie, chiar înainte de barajul pentru Mondial.



Gravina și-ar dori ca jucătorii din campionatul intern convocați la naționala Italiei să aibă mai mult timp de pregătire sub comanda selecționerului Gattuso, scrie Calcio Mercato. În cazul în care Liga nu va accepta, vor exista doar trei zile de antrenamente înaintea semifinalei de baraj, programată joi, 26 martie. Finala se joacă 5 zile mai târziu, pe 31 martie.



Președintele Federației a insistat cu o astfel de amânare și la precedentul baraj de Cupă Mondială jucat de Italia, în 2022. Solicitarea sa a fost însă respinsă, iar Squadra Azzurra s-a văzut eliminată încă din semifinale de Macedonia de Nord.

Decizia, așteptată în februarie



Rămâne de văzut dacă Gravina va avea succes de această dată. Cea mai mare problemă este legată de calendarul foarte încărcat, care ar putea face imposibilă reprogramarea meciurilor din etapa cu numărul 30.



O decizie în acest sens ar urma să fie luată în luna februarie, după ce va fi clar și ce echipe din Italia vor rămâne angrenate în cupele europene.

Idee și pentru România?

Cel mai probabil, România va participa și ea la baraj, iar ideea italienilor i-ar putea surâde lui Mircea Lucescu, chiar dacă cei mai mulți titulari din lotul României evoluează în străinătate.



La ultima acțiune, contra Moldovei și Austriei, 14 jucători convocați sunt legitimați în Superliga: Ștefan Târnovanu, Cristi Manea, Mihai Popescu, Alexandru Chipciu, Raul Opruț, Kevin Ciubotaru, Vladimir Screciu, Florin Tănase, Cătălin Cîrjan, Ștefan Baiaram, Alex Dobre, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

