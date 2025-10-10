VIDEO Insulele Feroe - Muntenegru 4-0! Risto Radunovic de la FCSB a scăpat de rușinea istorică din preliminarii

Insulele Feroe - Muntenegru 4-0! Risto Radunovic de la FCSB a scăpat de rușinea istorică din preliminarii CM 2026
Alexandru Hațieganu
Naționala feroeză a obținut o victorie uluitoare prin proporțiile scorului în preliminariile CM 2026.

Insulele FeroeMuntenegruHanus SørensenRisto RadunovicÁrni Frederiksberg
Surpriza serii de joi din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 a fost produsă de selecţionata Insulelor Feroe, care a dispus de Muntenegru cu 4-0 pe stadionul Tórsvøllur din capitala Tórshavn. 

Hanus Sørensen (16 și 55) şi Arni Frederiksberg (36 și 72 - din penalty) au marcat pentru feroezi (foto).

La muntenegreni, fundașul stânga Risto Radunovic de la FCSB nu a făcut parte din lot, în timp ce Marko Vukcevic, fostul jucător de bandă dreapta de la UTA Arad, acum la Tobol Kostanay din Kazahstan, a rămas pe banca de rezerve.

Meciul a contat pentru Grupa L, în care Feroe are acum trei victorii și trei eșecuri și ocupă locul 3, după favoritele Croația și Cehia, care au încheiat la egalitate, scor 0-0, în derby-ul grupei.

Grupa L - rezultate, marcatori, clasament

Cehia - Croaţia 0-0

Feroe - Muntenegru 4-0

Au marcat: Hanus Soerensen 16, 55, Milan Roganovic (autogol) 36, Arni Frederiksberg 72 - penalty.

Clasament

1 Croaţia 5 4 1 0 17-1 13

2 Cehia 6 4 1 1 11-6 13

3 Feroe 6 3 0 3 8-5 9

4 Muntenegru 6 2 0 4 4-13 6

5 Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0

Foto: FSF - The Faroe Islands Football Association - Jóhanna Thomsen og Hans Erik Danielsen

