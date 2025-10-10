Surpriza serii de joi din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 a fost produsă de selecţionata Insulelor Feroe, care a dispus de Muntenegru cu 4-0 pe stadionul Tórsvøllur din capitala Tórshavn.

Hanus Sørensen (16 și 55) şi Arni Frederiksberg (36 și 72 - din penalty) au marcat pentru feroezi (foto).

La muntenegreni, fundașul stânga Risto Radunovic de la FCSB nu a făcut parte din lot, în timp ce Marko Vukcevic, fostul jucător de bandă dreapta de la UTA Arad, acum la Tobol Kostanay din Kazahstan, a rămas pe banca de rezerve.

Meciul a contat pentru Grupa L, în care Feroe are acum trei victorii și trei eșecuri și ocupă locul 3, după favoritele Croația și Cehia, care au încheiat la egalitate, scor 0-0, în derby-ul grupei.

