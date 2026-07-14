Prima repriză a fost una de coșmar pentru ”Cocoșul Galic”. Digne l-a faultat pe Lamine Yamal, iar centralul Barton a dictat penalty pentru Furia Roja. Oyarzabal a deschis scorul. Câteva minute mai târziu Saliba a ieșit accidentat.

L'Equipe: ”Start de meci catastrofal!”

Francezii au reacționat la scurt timp după ce spaniolii au deschis scorul prin Mikel Oyarzabal.

”Gol încasat și accidentarea lui Saliba: start de meci catastrofal”, au titrat francezii de la L'Equipe.

Jurnaliștii din Hexagon au vorbit mai apoi despre cele două faze importante petrecute care au decis prima repriză a jocului.

După un început complicat de golul lui Oyarzabal, francezii au notat că situația a devenit critică după ce Saliba s-a accidentat.

”Centrarea lui Cucurella este prea lungă, iar Digne preia slab mingea la bara a doua, în interiorul careului Franței. Yamal apare în viteză și cade după contactul cu fundașul, care încerca să îndepărteze pericolul, iar arbitrul Barton acordă penalty pentru La Roja!

Oyarzabal înscrie! Atacantul cu numărul 21 al Spaniei execută impecabil lovitura de la 11 metri, cu stângul, trimite mingea plasat și deschide scorul. Mike Maignan a ghicit colțul și a plonjat în stânga, însă nu a reușit să atingă balonul.

Situația se complică și mai mult pentru Franța. Fundașul William Saliba pare accidentat și a rămas așezat pe gazon”, au scris francezii.