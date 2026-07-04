Olise îi încântă cu adevărat pe toţi. Suporterii, presa, coechipierii săi... şi Michel Platini. Într-un interviu acordat L'Équipe, legendarul mijlocaş al echipei naţionale a Franţei îl elogiază pe noul conducător de joc al echipei naţionale, autor al unor prestaţii magistrale la Cupa Mondială, cu cinci pase decisive la activ.

Mai presus de toate, el readuce în prim-plan un stil de joc pe cale de dispariţie în fotbalul modern. Repoziţionarea sa în centrul terenului, în sprijinul atacantului, în primul meci împotriva Senegalului (3-1), funcţionează de minune. „Platoche” laudă mişcarea tactică a lui Didier Deschamps, care a readus în actualitate acest rol de conducător de joc.

„Deschamps va fi selecţionerul care a readus în joc numărul 10”

„Are cu adevărat toate calităţile necesare pentru a fi un număr 10 ca pe vremuri”, analizează triplul câştigător al Balonului de Aur (1983, 1984, 1985). „Fotbalul modern tinde să-i plaseze pe creatori pe flancuri: la club, Olise joacă pe flancul drept, la fel ca Lamine Yamal, care ştie şi el să dea acest gen de pase. Dar Didier Deschamps, şi aici se vede inteligenţa antrenorului, a ştiut să se adapteze la calităţile jucătorilor săi şi va fi selecţionerul care a readus în joc rolul numărului 10.”

Campionul european din 1984 se opreşte, de asemenea, asupra conexiunii dintre jucătorul de la Bayern München şi coechipierii săi din atac. Pătrunderile lor neîncetate şi citirea mişcărilor contribuie în mare măsură la acest succes ofensiv strălucitor al vicecampionilor mondiali din 2022, autori a 13 goluri în patru meciuri – dintre care şase marcate de Kylian Mbappé (co-golgheter al turneului alături de Lionel Messi) – de la începutul acestei ediţii din 2026.

„Pasa este strâns legată de mişcarea de marcaj şi viceversa. Ei ştiu că Olise va observa. Mbappé ştie foarte bine unde va plasa Olise pasa, pentru că vorbesc aceeaşi limbă. Aceasta este inteligenţa jocului şi a jucătorilor. Şi Olise ştie, la rândul său, că ceilalţi ştiu. Este o conexiune pe care nu o mai vedeam atât de des, iar Olise este unul dintre puţinii care readuc toate acestea în prim-plan. De altfel, şi Dembélé este capabil să dea astfel de pase.”