Anularea suspendării lui Folarin Balogun pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale din Statele Unite împotriva Belgiei (4-1) continuă să stârnească reacţii amuzante şi ironice. Oliver Kahn şi-a exprimat sugestia către FIFA, propunând rejucarea finalei din 2002 împotriva Braziliei.

Oliver Kahn cere rejucarea finalei Campionatului Mondial 2002

Cazul FIFA-Balogun continuă să facă valuri. Marţi, Oliver Kahn a venit cu câteva sugestii pentru FIFA, afirmând că „suntem pe cale să rescriem istoria”.

Fostul portar german (57 de ani) a propus FIFA „să anuleze cartonaşul galben acordat lui Michael Ballack în semifinala Cupei Mondiale din 2002”. Marcator, dar avertizat în meciul împotriva Coreei de Sud (1-0), mijlocaşul ofensiv german fusese suspendat pentru finală din cauza acumulării de avertismente.

Fostul portar a continuat pe aceeaşi linie de gândire, susţinând că „dacă tot suntem aici, am putea la fel de bine să jucăm din nou finala împotriva Braziliei”.

Lipsită de unul dintre cei mai buni jucători ai săi, Germania a pierdut finala Cupei Mondiale din 2002 în faţa Seleçao (2-0), ratând atunci ocazia de a câştiga a patra stea, scrie news.ro.