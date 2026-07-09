Didier Deschamps a dezvăluit cine este talismanul Franței: ”Când îl avem pe el, nu avem nicio problemă!”

Încă un record pentru Kylian Mbappe! Este primul fotbalist din istorie care reușește asta

Kylian Mbappe a dezvăluit de ce nu a terminat pe teren meciul cu Maroc: ”Am primit o lovitură!”

Didier Deschamps, care a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri de Cupă Mondială la care s-a aflat pe bancă, a reacționat după meci.

Antrenorul Franței a spus că nu este întâmplător faptul că naționala ”Cocoșului Galic”a ajuns în trei semifinale consecutive de Campionat Mondial, ci este rezultatul muncii depuse în timp.

Deschamps a recunoscut că a avut mari emoții până la golul prin care Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 60. Tehnicianul l-a lăudat pe Mbappe pentru felul în care a gestionat emoțiile după penalty-ul ratat în prima repriză a înfruntării cu Maroc.

”Când îl avem pe Kylian, nu avem nicio problemă. El nu se îndoiește niciodată de calitățile sale, chiar dacă a mai avut o ocazie înainte de a marca.

Cred că aceasta este a treia semifinală consecutivă, iar acest lucru este deja o realizare importantă. Poate părea ceva firesc și logic, dar trebuie să reușești să ajungi acolo.

Evident, am jucători extraordinari, altfel nu am fi ajuns aici, dar este un lucru pozitiv. A fost un meci complicat, deoarece astăzi, pe lângă penalty-ul ratat, am avut și multe ocazii pe care nu am reușit să le transformăm în goluri.

Este excelent că suntem acolo unde ne-am dorit să fim. Acum ne vom recupera bine, iar mâine vom vedea cine ne va fi adversar în semifinale”, a spus Didier Deschamps după meci.