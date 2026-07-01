Miercuri seară, de la 19:00 ora României, Congo și Anglia s-au înfruntat la Atlanta, în Georgia, pe ”Mercedes-Benz Stadium”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026.

Anglia s-a impus cu 2-1, după ce Congo a condus aproape tot meciul, din minutul 7 până în 75, când Harry Kane a restabilit egalitatea. Tot el le-a adus victoria englezilor în minutul 86.â

Ce regretă congolezii după eșecul în fața Angliei: ”Puteam să facem asta mai bine / Pe noi suntem supărați”

Axel Tuanzebe, fundaș central care este legitimat în eșalonul secund al Angliei la Burnley, a fost integralist în Atlanta contra Angliei. A spus după meci că reprezentativa congoleză nu a gestionat bine finalul meciului și că acolo s-a rupt toată munca depusă pe parcursul confruntării.

”În cele din urmă, suntem mai degrabă supărați pe noi înșine, pentru că am simțit că ar fi trebuit cu siguranță să gestionăm mai bine finalul meciului. Probabil ar fi trebuit să-l închidem încă din prima repriză, dar a fost nefericit; pur și simplu nu a fost să fie pentru noi astăzi. Totuși, vom analiza acest meci și vom vedea cum putem construi pentru turneele viitoare.

Cred că vom învăța cu siguranță din asta și vom continua să abordăm meciul ofensiv, mai ales încă de la început, pentru că atunci când ești nevoit să aperi val după val de atacuri împotriva unor jucători de acest calibru, până la urmă ei vor avea câștig de cauză și asta s-a întâmplat astăzi”, a spus Axel Tuanzebe, potrivit BBC.

Lotul DR Congo la CM 2026

PORTARI: Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard Liege)

FUNDAȘI: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley), Dylan Batubinsika (AEL), Joris Kayembe (KRC Genk), Chancel Mbemba (Lille), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Arthur Masuaku (RC Lens)

MIJLOCAȘI: Ngalayel Mukau (Lille), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Theo Bongonda (Spartak Moscow), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock), Charles Pickel (Espanyol), Edo Kayembe (Watford)

ATACANȚI: Brian Cipenga (CD Castellon), Gael Kakuta (AEL), Meschack Elia (Alanyaspor), Cedric Bakambu (Real Betis), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United), Simon Banza (Al Jazira)