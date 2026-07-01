Meciul de verificare a aparținut în prima parte campioanei Ciprului. Scorul a fost deschis de Jaden Montnor în minutul 30, iar Chrysis Evaggelou a mărit avantajul ciprioților la scurt timp după pauză, în minutul 49.

Reușita bucureștenilor a venit în repriza secundă. Alexandru Musi a punctat pentru echipa din Capitală în minutul 57.

Pentru acest duel, formula de start trimisă în teren a fost următoarea: Bellaarouch - Sivis, M. Duțu, Stoinov, Radu - D. Armstrong, Soro, A. Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop.