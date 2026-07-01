VIDEO Dinamo a pierdut ultimul amical din Polonia. Cine a marcat contra campioanei Ciprului

Dinamo a pierdut ultimul amical din Polonia. Cine a marcat contra campioanei Ciprului Fotbal intern
SPORT.RO
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Dinamo a încheiat stagiul de pregătire din Polonia cu un eșec, scor 1-2, suferit miercuri seara în fața formației Omonia Nicosia.

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DinamoOmonia NicosiaPolonia
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Meciul de verificare a aparținut în prima parte campioanei Ciprului. Scorul a fost deschis de Jaden Montnor în minutul 30, iar Chrysis Evaggelou a mărit avantajul ciprioților la scurt timp după pauză, în minutul 49.

Reușita bucureștenilor a venit în repriza secundă. Alexandru Musi a punctat pentru echipa din Capitală în minutul 57.

Pentru acest duel, formula de start trimisă în teren a fost următoarea: Bellaarouch - Sivis, M. Duțu, Stoinov, Radu - D. Armstrong, Soro, A. Mărginean, Cîrjan - Musi, Al. Pop.

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Musi baraj
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Două meciuri de verificare în aceeași zi

Echipa alb-roșie a avut un program extrem de încărcat, disputând un alt meci amical tot miercuri. În prima confruntare a zilei, Dinamo s-a impus fără probleme în fața echipei poloneze de liga a patra LKS Lodz 2, pe care a învins-o la scor, 4-0.

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