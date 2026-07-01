VIDEO EXCLUSIV Din China direct pe terenul de fotbal! Modelul de succes pe care Narcis Răducan vrea să copieze

Din China direct pe terenul de fotbal! Modelul de succes pe care Narcis Răducan vrea să copieze Fotbal intern
SPORT.RO
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Fostul director sportiv de la Unirea Urziceni și-a adus băiatul cel mare acasă pentru a face echipă pe bancă, inspirându-se de la Carlo Ancelotti.

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Narcis Raducan
Din articol

Narcis Răducan, fost jucător la echipe precum Steaua (acum FCSB), Rapid sau Național București, a ieșit pe teren cu tinerii de la academia sa imediat după furtuna care a lovit capitala. „Am ajuns mai greu la stadion, se vede că circulația a fost îngreunată”, a spus Răducan.

Fostul fotbalist lucrează îndeaproape cu de băieții săi. În timp ce pe Iustin îl pregătește direct, pe David l-a readus din China, acolo unde tânărul a renunțat la facultatea de inteligență artificială pentru a se dedica sportului. Obiectivul familiei este clar: crearea unui parteneriat tehnic inspirat de italienii Carlo și Davide Ancelotti. „Am zis că dacă David Ancelotti e bun, de ce nu ar fi bun și David Răducan”, a explicat tatăl.

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Spre banca tehnică de pe Old Trafford

David Răducan țintește extrem de sus în viitoarea sa carieră de antrenor, vizând fotbalul britanic. Întrebat ce echipă ar dori să pregătească, el a răspuns fără ezitare: „Man United sau naționala Irlandei în fiecare zi. Iubesc Man United de la 9 ani, Sir Alex Ferguson e cel mai mare antrenor”.

Transformarea fizică radicală a lui Narcis Răducan

Dincolo de planurile alături de fiii săi, Narcis a trecut printr-o schimbare majoră de ordin fizic. Deși soția sa deține o cofetărie, el a exclus complet zahărul din alimentație, efort deloc ușor, care l-a ajutat să slăbească 18 kilograme.

„De 3 luni n-am pus gura pe o prăjitură”, a transmis fostul oficial. Potrivit acestuia, noua dietă a avut un impact direct și pe terenul de fotbal: „Deja pot să mă prezint mai bine la meciurile de old boys, am început să marchez, adică deja sunt la alt nivel”.

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