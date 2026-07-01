Narcis Răducan, fost jucător la echipe precum Steaua (acum FCSB), Rapid sau Național București, a ieșit pe teren cu tinerii de la academia sa imediat după furtuna care a lovit capitala. „Am ajuns mai greu la stadion, se vede că circulația a fost îngreunată”, a spus Răducan.

Fostul fotbalist lucrează îndeaproape cu de băieții săi. În timp ce pe Iustin îl pregătește direct, pe David l-a readus din China, acolo unde tânărul a renunțat la facultatea de inteligență artificială pentru a se dedica sportului. Obiectivul familiei este clar: crearea unui parteneriat tehnic inspirat de italienii Carlo și Davide Ancelotti. „Am zis că dacă David Ancelotti e bun, de ce nu ar fi bun și David Răducan”, a explicat tatăl.