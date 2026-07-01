Fabrizio Romano confirmă bomba de aproape 100.000.000 de € din Premier League!

Fabrizio Romano confirmă bomba de aproape 100.000.000 de € din Premier League! Premier League
Alexandru Hațieganu
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Tottenham va realiza un transfer record în istoria clubului, susține reputatul jurnalist Fabrizio Romano. 

TAGS:
Sandro TonaliTottenhamPremier LeagueNewcastle
Din articol

Sandro Tonali

  • Sandro tonali 14
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Sandro Tonali, la Newcastle / Foto IMAGO
Sandro Tonali / Foto - Getty Images
Sandro Tonali / Foto - Getty Images
Sandro Tonali / Foto - Getty Images
Sandro Tonali / Foto - Getty Images
Sandro Tonali / Foto - Getty Images
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Tottenham, echipa la care este legitimat Radu Drăgușin (24 de ani), a ajuns la un acord cu Newcastle pentru transferul mijlocașului defensiv Sandro Tonali (26). 

Tottenham, acord cu Newcastle pentru Sandro Tonali 

De asemenea, Spurs s-a înțeles pentru semnarea contractului inclusiv cu Tonali, după cum informează jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano.

Formația nord-londoneză va achita pentru Tonali o sumă de 85 de milioane de lire sterline, echivalentul a 99.212.000 de euro. Transferul reprezintă un record pentru Tottenham.  

Tonali, un fotbalist curtat de greii Europei

De serviciile lui Sandro Tonali au mai fost interesate Manchester City, Arsenal, Manchester United și PSG. 

Tonali a ajuns la Newcastle de la AC Milan, în vara anului 2023, pentru 60,8 milioane de euro. De atunci a jucat în 110 meciuri oficiale, în care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive. 

  • 32 de selecții, patru goluri și cinci pase decisive a strâns Sandro Tonali pentru naționala Italiei.
  • 80.000.000 de euro este cota sa de piață, potrivit Transfermarkt.  
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