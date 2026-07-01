Fabrizio Romano confirmă bomba de aproape 100.000.000 de € din Premier League!

Tottenham, echipa la care este legitimat Radu Drăgușin (24 de ani), a ajuns la un acord cu Newcastle pentru transferul mijlocașului defensiv Sandro Tonali (26).
Tottenham, acord cu Newcastle pentru Sandro Tonali
De asemenea, Spurs s-a înțeles pentru semnarea contractului inclusiv cu Tonali, după cum informează jurnalistul italian specializat în transferuri Fabrizio Romano.
Formația nord-londoneză va achita pentru Tonali o sumă de 85 de milioane de lire sterline, echivalentul a 99.212.000 de euro. Transferul reprezintă un record pentru Tottenham.