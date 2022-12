Decizia luată de selecționerul Australiei după ce a calificat naționala în optimile Mondialului din Qatar: „Am mai spus-o!”

Asta vine după ce „cangurii” au câștigat ultimele două meciuri de la Campionatul Mondial din Qatar: 1-0 vs Tunisia și 1-0 vs Danemarca și s-au calificat în optimile de finală ale turneului final. Naționala dirijată de Graham a pierdut în prima rundă cu Franța, scor 1-4, dar au reușit, în cele din urmă, imposibilul.

„Nu vreau vacanțe sau social media, vreau doar să mă odihnesc. Am mai spus-o și după Tunisia. Am avut încredere mare, am muncit din greu. Oamenii ăștia au venit aici cu o atitudine bună. Am muncit la asta de patru ani și jumătate, iar toată credința și energia este aici, a fost vizibilă în ochii lor”, a mai spus Graham Arnold, conform sursei de mai sus.

Grupa D la CM 2022

Franța - 6p (2 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere) Australia - 6p (2 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere) Tunisia - 4p (1 victorie, 1 egal, 1 înfrângere) Danemarca - 1p (0 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri)

Lotul Mexicului la CM 2022

Selecționer - Graham Arnold

Portari - Mathew Ryan (FC Copenhaga), Danny Vukovic (Central Coast Mariners), Andrew Redmayne (Sydney FC)

Fundași - Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (Sunderland), Fran Karacic (Brescia), Harry Souttar (Stoke City), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Joel King (Odense BK), Kye Rowles (Heart of Midlothian), Thomas Deng (Albirex Niigata)

Mijlocași - Aaron Mooy (Celtic Glasgow), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St. Mirren), Cameron Devlin (Heart of Midlothian)

Atacanți - Mathew Leckie (Melbourne City), Awer Mabil (Cadiz), Jamie Maclaren (Melbourne City), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Martin Boyle (Hibernian) - înlocuit cu Marco Tilio (Melbourne City), Craig Goodwin (Adelaide United), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Garang Kuol (Central Coast Mariners)