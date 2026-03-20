Unicul gol al partidei a fost marcat de David Miculescu, în repriza secundă, astfel că FCSB a obținut prima victorie cu Mirel Rădoi (44 de ani) pe bancă, după 0-0 cu Metaloglobus în etapa precedentă.

Titular în această partidă, Darius Olaru a vorbit la flash-interviu despre meciul dintre Turcia și România, programat pe 26 martie. Mircea Lucescu nu l-a convocat pe mijlocașul FCSB-ului pentru această partidă.

Darius Olaru: ”Am încredere în băieți”

Căpitanul campioanei a transmis un mesaj pentru jucătorii care vor reprezenta România la Istanbul și spune că se va recupera în perioada de pauză, după ce a fost ”un pic bolnav” în ultima perioadă.

„Vreau să le urez tuturor baftă acolo, îi așteaptă meciuri foarte grele. Am încredere în băieți, cunosc majoritatea băieților, am încredere că putem bate Turcia. Nu pot să zic că mă așteptam. De dorit, mi-aș fi dorit.

Iau totul constructiv, rămân aici, am nevoie de pregătirea asta. În ultimele două săptămâni, am fost un pic bolnav și nu mă simt sută la sută”, a spus Darius Olaru, la flash-interviu.

FCSB a urcat, temporar, pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, la două distanță de UTA Arad, iar în următoarea etapă vor juca în deplasare cu FC Botoșani.

De partea cealaltă, UTA va juca pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus.

Turcia - România, 26 martie, ora 19:00

Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.

Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.